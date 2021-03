Ikke engang to uger fik den folkekære tv-vært Natasja Crones 60er-villa i Trørød lov til at være til salg, før den blev solgt.

Faktisk skulle der blot ni dage til, før 'Go' aften Live'-værtens hjem – uden for kystbyen Vedbæk i Nordsjælland – blev taget af markedet igen – og en køber var fundet.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Handlen af det 130 kvadratmeter store arkitekttegnede hjem, som Crone har boet i siden 2010, bekræftes af ejendomsmægler Christian Byskov fra mæglerfirmaet Bjørn & Byskov uden yderligere kommentarer.

Foto: Bjørn & Byskov Vis mere Foto: Bjørn & Byskov

Marked i fremgang

Om de nye ejere har givet et beløb tæt på udbudsprisen, som lød på 8.495.000 kroner, vides endnu ikke – men oddsene er med den garvede TV 2-profil, der har solgt på et yderst attraktivt nordsjællandsk marked i opsving.

Bare i 2020 – med coronarestriktioner og nedlukninger – steg de gennemsnitlige kvadratmeterpriser, ifølge Boliga.dk, otte procent for solgte villaer og rækkehuse i Rudersdal Kommune, hvor Crones nu tidligere hjem ligger.

Det betyder, at et gennemsnitligt hus i liebhaverkommunen på 150 kvadratmeter på et år er gået fra at koste omkring 5,3 millioner kroner til nu at koste næsten 5,8 millioner kroner.

Natasja Crone har solgt sit hjem med planer om at flytte sammen med sin kæreste, TV 2-korrespondent Rasmus Tantholdt, som bekræftede planerne over for Her & Nu i februar, hvor også hans hjem i hovedstaden kom til salg.

Du har stadig mulighed for at overtage nøglerne til Tantholdts 77 kvadratmeter store lejlighed midt København, som er udbudt til lige under syv millioner kroner.

