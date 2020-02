Hun var kendt som 'the Queen of Suspense.' Nu er den amerikanske forfatter Mary Higgins Clark død i en alder af 92 år.

Det skriver hendes forlag på Twitter natten til lørdag.

'Det er med stor sorg, vi tager afsked med 'Dronningen af spænding,' skriver forlaget Simon & Schuster på det sociale medie.

Af tweetet fremgår det også, at Mary Higgins Clark sov stille ind omgivet af familie og venner.

It is with deep sadness we say goodbye to the "Queen of Suspense" Mary Higgins Clark, author of over 40 bestselling suspense titles. She passed away peacefully this evening, January 31, at the age of 92 surrounded by family and friends. pic.twitter.com/SoAGqBebRP — Simon & Schuster (@SimonBooks) February 1, 2020

Hendes karriere strakte sig over adskillige årtier, og hun lagde navn til den ene bestseller efter den anden.

Mary Higgins var mor til fem børn, og hun begyndte at skrive noveller, før hun blev en produktiv romanforfatter.

»Tro mig. Du kan ikke leve af at skrive noveller, når du skal forsørge fem børn,« sagde hun til tv-stationen CNN tilbage i 2002.

»Så jeg begyndte at skrive radio-manuskripter, og det lærte mig faktisk rigtig meget om at skrive. Og jeg var altid glad for, at jeg havde børnene. Jeg mener, de var skønne børn. Jeg har altid ønsket mig seks. Jeg fik fem.«