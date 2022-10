Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den britiske skuespillerinde Angela Lansbury er død i en alder af 96 år.

Det oplyser hendes familie til Reuters.

»Børnene af Dame Angela Lansbury er kede af at kunne meddele, at deres mor sov stille ind i sit hjem i Los Angeles klokken 13:30 i dag, tirsdag, 11. oktober, 2022, blot fem dag før sin 97 års fødselsdag,« lyder det i meddelelsen.

Angela Lansbury blev især kendt som Jessica Fletcher i tv-serien 'Hun så et mord.'

Hun blev flere gange nomineret til en Oscar.

Allerede hendes filmdebut i 1944, hvor hun spillede rollen som Nancy Oliver i 'Gaslys', udløste en Oscar-nominering i kategorien bedste kvindelige birolle.

Året efter blev hun nomineret i kategorien igen. Denne gang for sin præstation i filmen 'The Picture of Dorian Gray'.

Endnu en Oscar-nominering fulgte i 1963 for 'The Manchurian Candidate', men vi skulle helt frem til 2014, før hun vandt den prestigefyldte pris. Denne gang som en hædersbevisning for hendes bidrag til filmbranchen gennem mere end en menneskealder.

Angela Lansbury var aktiv skuespiller til langt op i årene.