»At spille Sana i Skam gav mig en stemme, som jeg vil bruge.«

Sådan sagde den norske skuespiller Iman Meskini i 2017, da hun slog igennem i den norske ungdomsserie 'Skam'.

Her spillede hun den muslimske gymnasiepige Sana, som kæmpede med at finde balancen mellem sin muslimske kultur og sit norske ungdomsliv.

Og den stemme har Iman Meskini i den grad brugt.

Siden har hun skrevet en bog om at gå med hijab, holdt foredrag og været den første kvinde i det norske forsvar, som bærer det traditionelle muslimske tørklæde.

Nu er hun også at finde på magasinets Forbes' lister over betydningsfulde unge under 30 år, skriver VG.

Listen indeholder unge profiler, som har markeret sig i forskellige brancher.

Iman Meskini står i kategorien »social impact« og på kendislisten.

Magasinet lægger blandt andet vægt på, at Meskini har brugt sine store fanbase med over 500.000 følgere på Instagram til at gå i dialog om, hvordan unge muslimer bliver repræsenteret i Norge og andre vestlige lande.

»Det er en stor ære at få lov til at være med på 30 under 30 Forbes-listen 2022! Dette er utroligt stort for mig og vældig dejligt med sådan en anerkendelse!« skriver hun i en sms til den norske avis.

Hun lægger ikke skjul på, at det kommer bagpå hende, at hun er blevet valgt til listen.

»But God works in mysterious ways. Jeg håber, placeringen kan føre til flere skuespilleropgaver og en større stemme også internationalt,« siger hun.

Også på sin profil på Instagram har hun markeret nyheden:

»OMG! Vågnede op og så mig selv på Forbes' 30 under 30-liste. Det må være den bedste eid-gave nogensinde!« skrev hun på sin profil.