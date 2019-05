I dag fejrer Danmarks største modelbureau 30-års jubilæum, og særligt én person har været med til at cementere brandet som et internationalt navn.

»Det første, jeg gjorde, da jeg satte mig for bordenden og kunne bestemme, var at gøre kontoret røgfrit. Det skabte undren, men så var kursen sat.«

Da Jacqueline Friis-Mikkelsen tog chefhatten på i 1998, var Unique Models et godt kommercielt bureau, men der var ingen profiler, der arbejdede for de store modehuse. Det fik hun lavet om på.

I 2005 lykkedes det den danske modedronning at få en af bureauets modeller ind hos Prada, og dermed slog bureauet igennem internationalt.

Det var supermodellen Freja Behas ansigt, der placerede Unique Models på verdenskortet, og senere samme år blev danskeren Eddie Klint også Prada-model.

»Det var helt fantastisk! Når man ser sin model på Times Square dække 100 x 100 meter, så er det en kæmpe tilfredsstillelse,« siger Jacqueline Friis-Mikkelsen og fortsætter:

»Da vi så samme år havde to modeller, der lavede Prada, da græd jeg. Det var fuldstændig vanvittigt, at det kunne lade sig gøre, så vi (Jesper Thomsen, direktør og partner, red.) fejrede det sammen med de ansatte.«

Og der er sket meget siden gennembruddet i 2005.

Unique Models kan bryste sig af modeller som Oliver Bjerrehuus, Josephine Skriver, Renée Toft Simonsen, Katja Storkholm og mange flere, der har gjort modelkarriere internationalt.

Men branchen i dag er ikke, som den har været. Dengang var det andre værdier, som drev tandhjulene. Værdier. som Jacqueline Friis-Mikkelsen revurderede.

»Det var meget mere laissez-faire, og man var ikke optaget af grænser, der blev overtrådt. Men længe før #metoo havde der været et ønske om, at der skulle strammes op,« siger hun.

Også selve skabelonen for, hvordan en model skal se ud, har ændret sig. Dengang var de tynde, høje og hvide, og i dag er der langt større diversitet i branchen.

Hun forklarer også, at det at være model i dag ikke er så identitetspræget, som det var engang. Nu har mange modeller job og uddannelse ved siden af modeljobbet.

Der har dog været tidspunkter, hvor den 60-årige modedronning har haft lyst til at smide håndklædet i ringen og finde et nyt job.

»Jeg har haft lyst til at forlade branchen, når jeg kan se, at vi ikke opfører os ordentligt,« siger hun, da hun bliver spurgt til modellernes helbred.

»Jeg kan ikke holde ud, at der ikke bliver taget affære, når jeg ser alt for tynde modeller på de internationale podier, hvor det er tydeligt, de ikke har det godt,« siger hun.

Derfor bliver alle modeller i Unique Models også sundhedstestet, og der er et tæt samarbejde med de unges forældre og med eksperter i spiseforstyrrelser.

I dag kan hun se tilbage på en succes, der er kommet ud af hårdt arbejde. En historie, hun kan grine ad nu, var dengang hun havde booket Naomi Campell – som den første i Danmark.

»Jeg sov nærmest ikke en uge op til. Jeg måtte booke privatfly, fordi hun havde været til fest i Nordafrika, og så havde hun glemt at fortælle, at hun havde taget en marokkansk prins med i håndbagagen, som endte med at måtte blive,« griner hun og siger til sidst:

»Og så var der dengang, vi havde Stings datter til at dj'e på Glyptoteket.«