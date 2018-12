Med sine kun 22 år har Alessia Cara allerede formået at komme på hitlisterne rundtomkring i verden samt vundet en Grammy. Men det glamourøse liv er ikke altid en dans på roser.

Noget af det sværeste, synes Alessia Cara, er at være en ung kvinde i musikbranchen og samtidigt huske sig selv. Alessia Cara oplever nemlig ofte, at folk prøver at forandre hende.

»Folk prøver især at forandre mig, fordi jeg er en ung kvinde. Jo mere succesfuld man er, jo flere kigger på dig, og jo flere meninger får folk om dig. Når du står foran flere millioner af mennesker, bliver folks meninger stærkere og stærkere, og folk kan godt lide at fortælle dig, hvem du er. Det er bare vigtigt at huske, at det kun er én selv, der ved, hvem man er,« siger Alessia Cara.

B.T. møder Alessia Cara i Universal Musics hovedkontor i London, hvor hun henslængt sidder i en grå sofa. Bag hende er der store panoramavinduer, der giver udkig til den britiske hovedstad.

Alessia Cara går meget op i at huske at være sig selv.

Hvis man ikke kendte til Alessia Cara, ville man ikke vide sig sikker på, at hun faktisk er en stor internationalt kendt sangerinde.

Med håret redt tilbage, uden makeup og iført sort sweater, blå jeans og Converse ligner hun nemlig enhver anden pige på sin alder.

Udseendet oplever hun ofte, at folk vil forandre. Hun er blevet omtalt af flere medier som 'The girl next door'.

Alessia Cara synes dog også, det kan forstås positivt. Hun forstår det, som om hun er en person, andre kan relatere til. Men samtidig føler hun også, det betyder, at hun er en 'middelmådig' og 'gennemsnitlig' person.

»Det er en lille båd. Jeg fik den, da jeg var 17 år. I skolen lærte jeg, at grunden til, at både flyder, er på grund af deres form. Så, uanset hvor skrøbelige eller små eller store de er, så vil de kunne klare sig igennem alt slags hav. Så, jeg synes, det var en rigtig fin metafor for livet. At, så længe man har et stærkt sind og hjerte, kan man klare sig igennem hvad som helst.«

»Den negative del betyder vel, at jeg er for kedelig til at blive husket. Og den del irriterer mig, fordi det er ligegyldigt, hvordan man klæder sig, og hvordan man ser ud. Jeg tror stadig, uanset hvad, at man kan gøre en forskel i verden, hvis man bare er sig selv. Jeg kan ikke lide, når folk bruger det på den måde, fordi der ikke er noget galt med, hvordan jeg er. Jeg vil hellere være mig selv end være en anden,« siger Alessia Cara.

Alessia Cara oplever dagligt, at folk i musikbranchen prøver at få hende til ændre udseende. De vil især have hende til at gå i flottere og mere feminint tøj og med mere makeup. Men hun er ikke bange for at sige fra.

»Livet er for kort til at gøre, hvad andre folk vil have dig til. Man skal leve for sig selv. Selvfølgelig skal man ikke være egoistisk eller tage dumme valg i livet, men jeg synes, man skal leve for sig selv og gøre, hvad der gør en glad. Andet er bare spild af tid.«

Alessia Caras nye album, 'The Pains of Growing', der udkom 30. november, handler især om processen fra teenager til voksen. Hun synes, det er svært at navigere rundt i voksenlivet og finde ud af ansvaret, der følger med.

B.T. mødte sangerinden Alessia Cara i London til en snak om at blive voksen, og hvordan man skal navigere rundt i musikbranchen som ung kvinde.

»Jo ældre man bliver, jo vigtigere er det at sørge for, man ikke negligerer eller glemmer sig selv. Man skal sætte sig selv først og ikke give for meget til andre mennesker. Man ødelægger sig selv som ung, fordi man er bange for at være alene, og man er bange for, hvad andre tænker om en. Man vil altid accepteres af andre,« siger Alessia Cara.

Alessia Cara er vokset op i den canadiske by Ontario.

Da hun var 13 år, optog hun en masse videoer af sig selv, hvor hun sang og lagde dem ud på sin YouTube-kanal.

Det var starten på hendes karriere, og inden længe fik musikindustrien øjnene op for hende.

Alessia Cara nye album 'Pains of Growing' udkommer 30. november 2018.

I 2015 udgav hun sin debutsingle, 'Here', som blev et kæmpe internationalt hit, der i dag har over 300 millioner afspilninger.

Da Alessia Cara selv ved, hvor påvirket man kan blive som ung pige af sociale medier, tænker hun selv meget over, hvordan hun bruger især Instagram. Hun mener, at sociale medier kan fremme idéen om, at man ikke kan være sig selv.

»Sociale medier er på mange måder giftige for unge mennesker, fordi vi hele tiden føler, vi skal imponere alle andre og se ud og opføre os på den samme måde hele tiden. Det gør også, at folk i højere grad kun viser de gode sider af sig selv. Det kan godt få nogle til at få det dårligt med sig selv, fordi det ikke er 'acceptabelt' at vise, hvis man har det dårligt,« siger Alessia Cara, der selv har over to millioner følgere på Instagram.

Siden 2015 har hun toppet hitlisterne, og det er især inden for det seneste år, karrieren for alvor har taget fart. Alessia Cara har været nomineret til fire Grammys, og i 2017 vandt hun for 'bedste nye artist'.

Alessia Caras mest populære sang er 'Stay', der har over 700 millioner afspilninger.