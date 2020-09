Hun har været pioner gennem hele sin karriere og skriver nu historie som USA's første sorte kvindelige vicepræsidentkandidat.

Hun er personificeringen af den amerikanske drøm, men samtidig tynger hendes fortid som 'top cop' hendes image i en Black Lives Matter-æra.

Mød Kamala Harris, der skal gøre 77-årige Joe Biden til præsident – og måske selv blive hans efterfølger.

1. Hendes navn betyder meget for hende

I forordet til sin selvbiografi, 'The Truths We Hold', skriver Kamala Harris, at der er to ting, man som læser skal vide, før man bladrer sig igennem hendes personlige rejse, som hun har givet undertitlen 'An American Journey':

»For det første udtales mit navn 'comma-la'. Ligesom kommategnet. Det betyder 'lotusblomst' og er et symbol med stor betydning i indisk kultur. En lotusblomst vokser under vandet, og mens dens blomster hæver sig over vandoverfladen, er dens rødder solidt plantet i flodbunden. For det andet,« skriver Harris, »skal I vide, hvor personligt det er for mig.«



2. Hun er skilsmissebarn

Kamala er født i 1965 i Oakland, Californien, og har en indisk mor og en jamaicansk far. Det har blandt andet betydet, at hun er vokset op med 'stor kulturel stolthed', har hun tidligere forklaret til NowThisPolitics.

Hendes forældre blev dog senere skilt, og herefter er Harris primært vokset op sammen med sin mor, der blandt andet har forsket i kræft, og sin lillesøster Maya, som har været en vigtig brik i sin storesøsters politiske kampagne.

Et af Harris' yndlingsklenodier på senatorkontoret i Washington, DC, er et billede af hendes mor som ung kvinde blandt demonstranter på Berkeley i starten af 1960'erne. Og under sin tale i Delaware sagde Harris, at hun har arvet aktivismen fra sin mor:



»Hun plejede at sige til os: 'Lad være med blot at sidde og brokke jer over tingenes tilstand. Gør noget!'«

3. Har mærket diskrimination på egen krop

Som sort kvinde har hun oplevet diskrimination hele sit liv, og det er den diskrimination, hun blandt andet vil kæmpe imod, siger hun.



Et af hendes tidligste minder er, at naboens børn afviste en legeaftale med forklaringen:



»Nej, vores forældre siger, at vi ikke må lege med dig, fordi du er sort.«

I forbindelse med de protester, der blussede op efter George Floyds død, har Kamala Harris udtalt følgende om racisme:



»Lad os være ærlige: Folket protesterer, fordi sorte mennesker er blevet behandlet mindre end menneskeligt i USA. Fordi vores land aldrig nogensinde til fulde har adresseret den strukturelle racisme, der har hærget vores land siden de tidligste dage. Det er derfor hver eneste amerikaners ansvar at fikse det,« sagde hun blandt andet til Cosmopolitan i juni 2020.

4. Har gået på samme universitet som Puff Daddy

Harris var omgivet af hvide amerikanere, mens hun voksede op i Californien og Canada.



Så da hun selv kunne vælge, hvilket universitet hun ville søge ind på, flyttede Harris til Washington, DC, der i 1980'erne gik under navnet 'Chocolate City' og overvejende var en sort by.

I den amerikanske hovedstad søgte hun ind på Howard University, et berømt universitet for sorte amerikanere og dengang kendt som 'det sorte Harvard' – en historisk institution, der fungerer som et mekka for sort kultur, sorte traditioner og sort historie, og hvis alumni-liste blandt andre tæller de prisvindende og toneangivende forfattere Toni Morrison og Ta-Nehisi Coates, borgerrettighedsaktivisten Stokely Carmichael, der i 1960'erne gjorde begrebet Black Power populært, samt den Grammy-vindende rapper Sean Combs, bedre kendt som Puff Daddy og Diddy.

Harris har selv sagt, at Howard University er et af de vigtigste aspekter i hendes liv og formede hendes raison d'être. At være leder. Og at arbejde for at forandre systemet indefra. At alt er muligt. Og aldrig at lade sig begrænse af andre menneskers syn på, hvem du er, og hvad du kan blive til.

»Det var det smukke ved Howard,« har Kamala Harris sagt om sin alma mater: »Hvert eneste signal fortalte os studerende, at vi kunne blive hvad som helst – at vi var unge, talentfulde og sorte, og at vi ikke skulle lade noget stå i vejen for vores succes.«

5. Har tidligere arbejdet for McDonald’s

Som studerende arbejdede Harris i en periode for fastfoodkæden McDonald's (hvor hun primært tog sig af pomfritterne og isen), men hun har senere strejket imod virksomheden på grund af deres lønninger, som hun mener er alt andet end fair, og medarbejdernes ret til en fagforening.

Hun har forklaret, at det var muligt for hende at arbejde der som ung, fordi hun dengang ikke skulle betale husleje og brødføde en hel familie på lønningerne.

Kamala Harris Navn: Kamala Devi Harris Født: 20. oktober 1964 i Oakland, Californien, USA Amerikansk politiker og medlem af det Demokratiske Parti Har siden 2017 repræsenteret delstaten Californien i det amerikanske senat Var Californiens justitsminister fra 2011 til sin indsættelse i Senatet i januar 2017 Hun var opstillet til at blive den demokratiske kandidat ved præsidentvalget i november 2020, men trak sig den 3. december 2019. Den 8. marts 2020 annoncerede hun, at hun i det videre præsidentræs vil støtte tidligere vicepræsident Joe Biden. Den 11. august annoncerede Joe Biden, at Harris ville være hans vicepræsidentkandidat til præsidentvalget i november. Kilde: Wikipedia

6. Er en Alpha Kappa Alpha-'søster'

Mens hun læste på Howard, blev Harris optaget i det historiske sorority Alpha Kappa Alpha, et søsterskab af kvindelige sorte studerende.

Hendes 'søstre' fra Alpha Kappa Alpha er også en del af hendes kampagnestab, og de perlehalskæder, som er blevet Harris' signatur, er en hilsen til Alpha Kappa Alpha og ifølge politiske iagttagere et klart signal om, hvem Harris er, og hvad hun står for.

Alpha Kappa Alpha blev nemlig grundlagt af en gruppe kvinder, der i dag er kendt som 'De tyve perler'. Og som den internationale præsident for Alpha Kappa Alpha har sagt til magasinet Vanity Fair, så er perlerne symbol på visdom:



»Vi træner unge kvinder til at blive ledere og sørger for, at de har visdommen til at lede… og det går hånd i hånd med den sande betydning af, hvad Alpha Kappa Alpha i virkeligheden handler om.«

7. Hun er tidligere 'top cop'

Hun har tidligere været både justitsminister for staten Californien og chefanklager i San Francisco.



I sin selvbiografi beskriver Harris, hvordan hun dengang så sin egen rolle som anklager:



'At se efter de oversete, at tale for dem, hvis stemmer ikke bliver hørt, at adressere årsagerne til kriminalitet, ikke bare deres konsekvenser, og at belyse den ulighed, der fører til uretfærdighed.'



Men hendes resultater som både anklager, chefanklager og justitsminister i Californien er blandede.

På den ene side har hun gennemført tiltag, der hjælper dømte med at finde et arbejde i stedet for at smide dem i fængsel, men på den anden side har hun nægtet at løslade indsatte, der beviseligt var uskyldigt dømt.



Hun har nægtet at dømme en politimorder til døden, men samtidig forsvaret Californiens brug af dødsstraf.

Og hun har indført diversitetsprogrammer og racismetræning i politiet, men modsat sig undersøgelser af betjente, der har affyret deres pistol og dræbt sorte mistænkte.



For de mest venstreorienterede stemmer i det demokratiske parti klinger Harris' omtale af sig selv som en 'progressiv anklager' derfor hult.

Da Kamala under primærvalgene meldte sig ind i kapløbet om at blive demokratisk præsidentkandidat, blev hun mødt med sloganet 'Kamala is a Cop' af de mest kritiske og progressive demokrater.

8. Hun vil gøre marihuana lovlig

Kamala Harris har tidligere været imod legalisering af marihuana og udelukkende talt for legalisering af medicinsk marihuana, men nu stemmer hun for en total legalisering af marihuana i USA.



Hun har desuden fortalt, at hun selv har prøvet at ryge hash – for mange år siden.

9. Hun elsker at 'grille' mænd

Kamalas stærkeste virale øjeblikke som senator har været dem, hvor hun har grillet mænd på anklagebænken, særligt Trump-administrationen.



Den tidligere chefanklager bruger forhørsagtige metoder, stiller spørgsmål med stor systematik, hæver øjenbrynene og spidder sine ofre med blikket, mens hun venter på, at de afhørte kryber til korset.

Da hun i 2017 udspurgte den daværende justitsminister, Jeff Sessions, om hans forbindelser til Rusland under valget i 2016, måtte han allerede efter tre minutter og 30 sekunder bede Harris om at sætte tempoet lidt ned:



»Jeg er ikke vant til at blive afhørt så hurtigt,« klagede han. »Det gør mig nervøs.«

Men Harris benyttede samme strategi over for både den nuværende justitsminister, William Barr, og Brett Kavanaugh, som hun afhørte under udvælgelsen til højesteret.



Tilsyneladende gjorde hun det så godt, at Trump efterfølgende kaldte hende 'nasty' – en slags adelsmærke for demokratiske kvinder.



10. Hun er gift med en advokat

Hun bor i Los Angeles med sin mand Doug Emhoff, som hun blev gift med 22. august 2014, og er stedmor til Ella og Cole Emhoff, som kalder hende 'Momala'.



Parret mødte hinanden på en blind date og blev gift på rådhuset, hvor Kamala Harris' lillesøster gjorde ægteskabet officielt.

På Twitter skriver Doug Emhoff selv, at han er 'far, ægtemand, advokat, wannabe golfspiller, fortaler for retfærdighed og lighed'. Og Kamala Harris har tidligere udtalt, at hun elsker sin mands humor, og at han altid kan få hende til at grine.

