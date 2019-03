Det har tilsyneladende taget hårdt på hele familien, at sangeren Hugo Helmig natten til lørdag måtte overnatte på detentionen på grund af en kokainrus.

Ifølge den 20-årige kendissøns manager har han misbrugt kokain i to år og var på afvænning, da det fredag gik galt efter en koncert i Aalborg.

Hugo Helmigs mor - tidligere model og børnebogsforfatter Renée Toft Simonsen - har allerede bakket op om sin søn på Instagram med et opslag, der viser, at sagen påvirker hende dybt.

Her har en lang række følgere, heriblandt kendisser som forfatteren Sara Blædel og tv-værten Puk Elgaard, givet udtryk for deres uforbeholdne støtte til familien i en svær tid.

Idag holder vi hjertet åbent hjemme hos os

Mandag eftermiddag har også Hugo Helmigs forlovede, Marie Frølund, valgt at give udtryk for sine følelser på Instagram, hvor hun har lagt et billede af sig selv som 'Insta-story' med teksten:

'Yes, I get by with a little help from my friends.'

Den kendte Beatles-tekst virker velvalgt på et tidspunkt, hvor hendes kommende mand er en af Danmarks mest omtalte personer på grund af sin kokain-fadæse.

Hovedpersonen selv lavede søndag et opslag, hvor han takker for den opbakning, han har mødt efter den ufrivillige nat på Hotel Gitterly.

Tusind tak for alt den kærlighed og forståelse jeg har modtaget de sidste par dage. Jeg er dybt taknemmelig, og glæder mig meget til at komme ud og spille i weekenden. Jeg er ked af mine fejl, men ser fremad, og nu skal det handle om musikken. Vejle - undskyld - vi ses en anden gang kh Hugo

Kæresteparret blev forlovet i november, knap et år efter, de mødte hinanden første gang.

De mødtes, da Hugo Helmig sammen med sine forældre måtte flytte på Hotel Royal i Aarhus i en periode, mens familiens hus undergik en renovering.

På Royal arbejdede Marie Frølund som receptionist, og der opstod sød musik. De offentliggjorde forholdet i marts 2018 og flyttede sammen i august.

Mens Frølund søger støtte hos sine venner, har Hugo Helmig ikke lang tid til at slikke sårene efter den ubehagelige oplevelse. Han giver allerede torsdag koncert i Roskilde.