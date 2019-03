'X Factor' får fredag aften besøg af Hugo Helmig, bekræfter TV2. Det sker blot en uge efter popsangerens skandaleweekend i Aarhus, der endte med en tur i detentionen. 'Vi glæder os,' lyder det fra tv-stationen, der dog kalder episoden for 'ulykkelig'.

Hugo Helmig har trukket overskrifter den seneste tid. For nylig kom det frem, at den 20-årige sanger, der er søn af Thomas Helmig, havde aflyst en planlagt koncert i Trommen i Hørholm, fordi han hellere ville på tv.

Og i weekenden blev historien en tand alvorligere, da det kom frem, at sangeren havde spenderet en nat i detentionen efter at være blevet tilbageholdt af politiet i en kokainrus. Et misbrug, han nu er i behandling for.

Nu bekræfter TV2 over for B.T., at den tv-optræden, Hugo Helmig valgte til fordel for Vejle-koncerten, bliver 'X Factor'. Og at weekendens ulykkelige skandale ikke rykker noget ved den plan.

Er det i orden, at Hugo Helmig optræder i familieunderholdningsprogrammet X Factor, når han er erklæret kokainmisbruger?

»Vi har en aftale med Hugo Helmig om, at han skal optræde i 'X Factor' på fredag. Det har vi fortsat. Det er dumt at tage stoffer, og det er ulykkeligt, når unge mennesker roder sig ud i den slags. Derfor er det også godt at opleve, at Hugo Helmig har så mange støtter omkring sig i en svær situation.«

»Vi har selvfølgelig været i dialog med hans management. Hugo Helmig er i behandling, og han og hans management håndterer hændelsen med stor alvor, åbenhed og beklagelse. Derfor har vi besluttet at holde fast i vores aftale, og vi glæder os til at byde Hugo Helmig velkommen på 'X Factor'-scenen fredag.«

Hugo Helmig skulle have givet koncert i Vejle lørdag aften, hvor han i stedet endte aftenen i detentionen. Og på Instagram har han efterfølgende sagt undskyld for aflysningen.

'Jeg er dybt taknemmelig og glæder mig meget til at komme ud og spille i weekenden. Jeg er ked af mine fejl, men ser fremad, og nu skal det handle om musikken. Vejle - undskyld - vi ses en anden gang kh Hugo,' skriver han på det sociale medie.

Hans mor, Renée Toft Simonsen, har delt et opslag på Instagram, hvor hun fortæller, at hjerterne er åbne i familien, mens far, Thomas Helmig, har reageret med 'bedende hænder'-emojien på et støtteopslag skrevet af tv-værten Anders Breinholt.

Det var Hugo Helmigs manager, Jakob Sørensen, der søndag bekræftede hændelsen.

»Kokain er et farligt stof. Det er der ingen, der kan tåle, og det kan Hugo heller ikke. Han bliver underlig af det. Han bliver trist, og han bliver sur, når han gør det. Det var det, der skete i går (fredag, red.), og derfor skulle han have hjælp, og det fik han af politiet,« lød det fra manager Jakob Sørensen til Ekstra Bladet.

»Det, der er sket, er, at Hugo er blevet taget med af politiet natten til lørdag. Det er mere en forvaring end en anholdelse, for han har ikke gjort noget ulovligt. Han har ikke gjort skade på nogen eller forulempet nogen, men han har ikke været i kontrol, og derfor har han overnattet i detentionen til i morges,« siger han til mediet.