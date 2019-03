Hugo Helmig har beklaget sin kokainfadæse og fortalt, at han er i behandling, og det var nok for TV2, som lod ham synge i aftenens X Factor.

Brugerne på sociale medier var dog knap så tilgivende.

»Så har tv2 åbenbart fået ondt af kokaintrolden. Er det ikke lidt dårlig stil, at promote ham nu?« spørger en bruger på Twitter ved navn Mathias Kolind.

En anden bruger ved navn Jesper Andersen er også hård i tonen:

»Sølet ind i kokain eller hvid trøje?« Hugo Helmig optrådte i aftenens show i en lys bluse, men det slap han ikke nemt afsted med.

Det er seks dage siden, Hugo Helmig var i problemer, og det ser folk på sociale medier ikke mildt på.

Politiet modtog et opkald natten til lørdag fra sangerens mor, Renée Toft Simonsen, som meddelte, at hendes søn løb rundt på gaden i psykotisk tilstand.

Det viste døgnrapporten fra Østjyllands Politi, som B.T. har fået aktindsigt i.

Hugo Helmig blev samlet op tæt ved forældrenes hjem i Bülowsgade i Aarhus og blev derefter sat i detentionen af politiet, hvor han senere samme morgen kunne vågne op.

Renée Toft Simonsen, som er forfatter og psykolog, har sønnen sammen med sanger Thomas Helmig.

Den 20-årige musikersøn har haft stor succes, blandt andet med nummeret 'Please Don't Lie.' Han udkom første marts med pladen 'Juvenile.'

Hugo Helmig havde månederne forinden episoden været i behandling for et kokainmisbrug, og lørdag var han så faldet i igen.

Østjyllands Politi har valgt ikke at oprette en sag på episoden, hvilket betyder, at Hugo Helmig slipper for en bøde.