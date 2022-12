Lyt til artiklen

Kun 24 år gammel er sangeren Hugo Helmig gået bort.

Det bekræfter sangerens familie i selvstændige opslag på Instagram.

Og der er ingen tvivl om, at det er en familie i stor sorg, der nu har mistet deres Hugo.

Uden at benævne dødsårsagen fortæller far, Thomas Helmig, at hans søn ikke længere er hos dem, samt hvordan de to tilbragte sangerens sidste tid sammen.

'På dit alt for korte livs sidste aften, sad vi to sammen i sofaen i din lejlighed. Vi spiste og så 'Notting Hill' og vi snakkede og vi snakkede,' lyder det i et Instagram-opslag.

'Du var så fuld af håb, drømme og planer for fremtiden. Jeg var hos dig hele natten og mens du sov, gav dit lille hjerte op. Og nu er du så pludselig ikke 'her' længere, men lever videre et sted 'Dybt inde i mit hjerte' hvor jeg vil bære dig med ømhed, stolthed og betingelsesløs kærlighed resten af mit liv.'

Hugo Helmig døde onsdag 23. november.

'Jeg er så uendeligt taknemmelig for hvert eneste sekund, jeg fik sammen med dig. For evigt – Far'.

Renee Toft Simonsen, der er mor til Hugo Helmig, har delt flere billeder af Hugo Helmig gennem sin opvækst og har skrevet et citat fra Lukasevangeliet til sin søn.

'Men en engel fra himmelen viste sig for ham og styrkede ham,' lyder det i opslaget.

Søsteren Ulrikke Toft deler ligeledes billeder af hende og Hugo sammen, mens hun bekræfter, at sangeren blev begravet torsdag 1. december.

'I går begravede vi min yngste lillebror. Den sidste uge siden Hugo gik bort har været som et mareridt man hele tiden tror man vågner fra igen. Det er fuldstændig ubærligt og uvirkeligt, at han ikke er her mere, men uanset hvad er han altid med os i vores hjerter,' lyder det indledningsvist, inden søsteren fortsætter med en kærlighedserklæring til sin bror.

'Kære elskede Hugo, jeg ville ønske jeg kunne gå en uge tilbage i tiden, og sikre mig at du virkelig forstod hvor meget jeg elsker dig, og altid vil elske dig helt ind i knoglerne. Jeg kan ikke forstå at du ikke skal vokse op og være onkel for min datter, og at jeg aldrig mere skal kramme dig og kysse dig, eller høre dig tudse rundt og se fodbold i min lejlighed, men minderne er forevigt,' lyder det.

Også søsteren Ida Marie Helmig deler en hilsen til sin bror med billeder, hvor de to er sammen, og hun fortæller, at hun savner ham.

'Jeg savner dig … hver dag … hele tiden. Tak for dig Lillelort, tak for dig,' lyder det.

På Hugo Helmigs egen Instagram-profil, er der også delt et opslag fra familien.

'Hugo Helmig gik bort onsdag d. 23 november. Hugo havde et alt for kort, men godt liv der har sat sig spor i mange mennesker. Hugo ville gerne have været hos os, og han havde mange planer og håb for fremtiden,' lyder det.

Familien gør det klart, at profilen for Hugo på et senere tidspunkt vil blive taget ned.

'Hans liv og virke som musiker lever videre i de mennesker der kendte ham og kendte til ham. Hugo’s person var gennemsyret af humor, quirkyness, talent, sødme, visdom og mod, og han vil blive så uendeligt savnet for altid. Denne profil og Hugos Facebook vil herefter blive lukket på et tidspunkt. KH Hugos familie.'

B.T. har været i kontakt med Thomas Helmigs manager, der fortæller, at familien ikke har yderligere kommentarer til dødsfaldet.