Den unge sanger, der gik bort 23. november, blev begravet torsdag.

Det bekræfter Hugo Helmigs søster Ulrikke Toft i et opslag på Instagram, hvor hun taler om sin lillebrors store betydning, og det savn, der uundgåeligt er efter dødsfaldet.

'I går begravede vi min yngste lillebror. Den sidste uge siden Hugo gik bort har været som et mareridt man hele tiden tror man vågner fra igen.'

Modellen har i sit opslag tagget Aarhus, hvor Hugos forældre, Renee Toft Simonsen og Thomas Helmig, bor.

Det er også i Aarhus, hvor Hugo Helmig voksede op med sine forældre.

Familien til den 24-årige Hugo Helmig har hver især delt opslag, hvor de mindes den unge mand.

Thomas Helmig skriver i sit opslag, at han var den sidste, der så Hugo Helmig, inden sønnen gik bort.

Han nævner ikke dødsårsagen, men fortæller, at sønnens hjerte 'gav op'.

'På dit alt for korte livs sidste aften, sad vi to sammen i sofaen i din lejlighed. Vi spiste og så »Notting Hill« og vi snakkede og vi snakkede. Du var så fuld af håb, drømme og planer for fremtiden. Jeg var hos dig hele natten og mens du sov, gav dit lille hjerte op,' skriver han i opslaget om Hugo Helmigs bortgang.

B.T. har været i kontakt med Thomas Helmigs manager, der fortæller, at familien ikke kommer til at melde yderligere ud om dødsfaldet eller dødsårsagen.

Musikeren har gennem de sidste år ikke lagt skjul på, at han har levet et turbulent liv.

Han valgte sidste år at sætte karrieren på pause, fordi han kæmpede med angst og misbrug.

Tilbage i 2019 blev musikeren tilbageholdt af politiet, da han var påvirket af kokain.

Efterfølgende var Hugo Helmig to måneder på afvænning.

For fjorten dage siden delte sangeren dog, at han tænkte på et comeback, og at han igen håbede på at kunne spille musik for sine fans.

Hugo Helmig fik stor opmærksomhed på den danske musikscene med siglen 'Please Don't Lie' i 2017.

Siden blev det til albummet 'Juvenile' og siden 'Lulu Vol. 1' og 'Lulu Vol. 2'.