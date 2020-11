Efter at have været i et forhold i et par år, har den danske musiker Hugo Helmig og hans nu ekskæreste, Marie Frølund, valgt at gå hver til sit.

Det bekræfter den 22-årige sanger over for Se & Hør.

»Vi ville forskellige ting og voksede fra hinanden,« siger han til mediet.

Tilbage i april spenderede Hugo Helmig ikke mindre end 3.275.000 kroner i et byhus i Aarhus. Her flyttede han ind sammen med Marie Frølund, mens de fortsat var et par.

Hugo Helmig oplyser dog til Se & Hør, at bruddet er sket uden nogen form for dramatik.

Bruddet kommer efter en hård periode for Helmig, der er søn af Thomas Helmig og Renee Toft Simonsen.

I 2019 blev store dele af Hugo Helmigs musikalske planer aflyst, da han kom ud i en kamp med joints og kokain.

»Jeg troede, at hele min familie og min kæreste var imod mig. Jeg havde siddet alene, var i en dårlig periode, og så løb jeg ud på gaden for at lede efter dem alle sammen. Jeg ved ikke, hvad jeg ledte efter. Min mor syntes, jeg var ude af kontrol, så hun ringede til politiet. De kom – og det lyder meget skørt – men jeg troede, politiet var hyret. Jeg var jo skør,« fortalte Hugo Helmig i P3-podcasten 'Hvem er Hugo Helmig?'

Efter en nat i detentionen gik alvoren dog op for Helmig, som kom i behandling for sit misbrug.

I dag ser tingene noget anderledes ud, og i den førnævnte podcast fortæller Hugo Helmig, at han passer bedre på sig selv og tager tingene i et lavere tempo.

Hugo Helmig kan nu se frem til et 2021, hvor han skal optræde på en af de helt store scener i Danmark – vel at mærket hvis corona ikke forhindrer det.

I begyndelsen af november blev det annonceret, at Hugo Helmig skal spille på Smukfest i august næste år. Det kan du læse mere om HER.