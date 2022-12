Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Musikeren Hugo Helmig gik bort 23. november – kun 24 år gammel.

Det var Hugos familie, der i opslag på Instagram delte dødsfaldet.

Her skrev Thomas Helmig, at han var sammen med sin søn den sidste aften, inden Hugo døde.

Han nævner ikke, hvad dødsårsagen var, men fortæller, at sangerens hjerte 'gav op'.

B.T. har været i kontakt med Thomas Helmigs manager, der oplyser, at familien ikke kommer til at melde yderligere ud om dødsårsagen.

På Hugo Helmigs egen profil på Instagram er der også delt et opslag, hvor familien er afsendere.

Under opslaget har Hugo Helmigs tidligere forlovede, Marie Frølund, kommenteret.

'Spred dine vinger, smukke engel. Tak fordi du var her,' skriver hun.

Marie Frølund mødte Hugo Helmig i 2017, da Hugo var på hotel med sin familie, mens deres hus blev renoveret.

Her stod Marie i receptionen, og snart var de to kærester.

Kun et år senere fortalte Hugo Helmig til sine følgere, at de to var forlovede.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af B.T. (@bt.dk)

Forholdet var dog ikke en dans på roser, og inden de gjorde det helt forbi, måtte de to også tage en pause, da Hugo Helmig var allerlængst nede i sit kokainmisbrug.

Til Ekstra Bladet har Hugo Helmig tidligere fortalt, at det var ved at smadre deres forhold, fordi Marie Frølund ikke kunne være sammen med ham, mens han tog stoffer.

I november 2020 fortalte sangeren så, at de to var gået fra hinanden igen, fordi de ikke havde de samme ønsker for fremtiden.

»Vi ville forskellige ting og voksede fra hinanden,« lød det fra Hugo Helmig.

Marie Frølund har haft stor indflydelse på Hugo Helmigs musik.

Sange på både minialbummerne 'Lulu Vol. 1' og 'Lulu Vol. 2' er inspireret af den tidligere forlovede.

På sin Instagram delte sangeren inden sin død et lydklip fra en ny sang, hvor han skrev, at den gik ud til en 'helt speciel pige, som jeg mistede … heldigvis er vi stadig bedste venner i dag uden at snakke sammen. Og hun ved præcis, hvem hun er.'