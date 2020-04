Popfænomenet Hugo Helmig er ved at få sit liv på fode igen efter sin ærgerlige nedtur sidste år, der endte i en tur på en afvænningsklinik.

Han har netop udgivet et nyt album, og nu har han også købt et nyt byhus i en populær del af Aarhus, som han skal flytte ind i med sin kæreste.

Her & Nu har fundet frem til huset og oplyser, at Hugo Helmig har betalt 3.275.000 kroner for at erhverve sig den lille perle, der kun er på 60 kvadratmeter.

Til gengæld kan den aarhusianske sanger glæde sig over, at han har fået en solrig gårdhave med et nedgravet spabad med i prisen.

Ifølge Tinglysningen blev skødet underskrevet den 22 marts, og popsangeren overtog huset den 1. April.

Hugo Helmig kan desuden glæde sig over, at han fik huset billigere end de 3.599.000 millioner kroner, som det oprindeligt var sat til salg for. Efter to nedslag var huset i december til salg for 3,3 millioner kroner, men Hugo Helmig fik forhandlet huset yderligere 25.000 kroner ned i pris, inden hans satte sit underskrift på slutsedlen.

Huskøbet kommer kun et år efter, at Hugo Helmig oplevede en af de sværeste perioder i sit liv. Han røg ud i en så voldsom stofrus, at hans mor - den tidligere topmodel Reneé Toft Simonsen - måtte tilkalde politiet, der hentede sønnen og anbragte ham i detentionen.

Efter turen på politigården fortsatte Hugo Helmig sit misbrug, men røg efterfølgende i behandling, fortalte han for nyligt i et interview med Ekstra Bladet, hvor han også fortalte, at han havde været misbruger i mange år.

En lille Hugo Helmig ses her på sine forældre, Thomas Helmig og Reneé Toft Simonsens arm ved deres bryllup på Kokkedal Slot nær Brovst den 26. aug. 2000. Forinden var de blevet gift i den nærliggende Thorslev Kirke. PÅ billedet ses de med deres sammenbragte børn, fra venstre: Jens Kristian, Ulrikke, Niclas (Renees gudsøn), Ida Marie og på armen det fælles barn Hugo. Foto: HENNING BAGGER Vis mere En lille Hugo Helmig ses her på sine forældre, Thomas Helmig og Reneé Toft Simonsens arm ved deres bryllup på Kokkedal Slot nær Brovst den 26. aug. 2000. Forinden var de blevet gift i den nærliggende Thorslev Kirke. PÅ billedet ses de med deres sammenbragte børn, fra venstre: Jens Kristian, Ulrikke, Niclas (Renees gudsøn), Ida Marie og på armen det fælles barn Hugo. Foto: HENNING BAGGER

Kun 12 gammel røg han hash for første gang, og som kun 16 årige prøvede han kokain, og han mener selv, at han har genet for at være misbruger.

I et interview med Lokalavisen Aarhus i begyndelsen af april fortalte Hugo Helmig, at han nu har taget hul på en sundere livsstil med sin kæreste Marie Frølund, der er lærerstuderende.

Han fortalte også, at han mener, at nedturen også har medført noget godt.

»Jeg ville ikke være, hvor jeg er i dag, hvis ikke jeg havde været nede og vende. Det har lært mig meget, og det vil påvirke mig resten af mit liv, ligesom det påvirker musikken på det nye album,« lød det fra Hugo Helmig.

Han udgav i marts et nyt album ved navn LULU Vol. 1. Albummet er opkaldt over det kælenavn ‘Lulu’, som hans mor gav ham som lille.

Og netop forældrene - Thomas Helmig og Reneé Toft Simonsen - får Hugo Helmig mulighed for at se ofte, hvis han lyster. Hans nye hus ligger nemlig i gåafstand fra forældrenes hus.

Efter at have flyttet rundt flere gange i Aarhus-området, købte Thomas Helmig og René Toft Simonsen i 2017 et byhus på det populære Frederiksbjerg i det centrale Aarhus.

Derudover købte parret sidste år en gård på halvøen Helgenæs på Djursland, som fungerer som sommerhus.