Det er efterhånden 24 år siden, at filmstjernen Hugh Grant blev arresteret i Los Angeles sammen med Divine Brown.

Mødet med det amerikanske politi kom omkring et år efter, at 59-årige Grant var blevet berømt i forbindelse med filmen 'Four Weddings and a Funreal'.

Skuespilleren og Brown blev arresteret, fordi de havde haft en uhyggelig adfærd på et offentligt sted. Det skriver Independent.

De fik naturligvis taget hver deres billede på politistationen. De to billeder har Grant nu gjort til ét billede på sin Twitter-profil:

To my dear trolls. Hope this is helpful. Now you have more time to spend with mummy. pic.twitter.com/FbbyC286cZ — Hugh Grant (@HackedOffHugh) December 5, 2019

'Til mine kære internettrolde (Folk, der driller og brokker sig på internettet). Jeg håber, at det her kan hjælpe. Så har I mere tid at tilbringe med jeres mødre,' skriver han i en kommentar til billedet.

'Notting Hill'-skuespilleren har dermed fået et lidt mere afslappet forhold til anholdelsen nu, end han havde dengang:

»Jeg har såret mennesker, jeg elsker, og jeg har ydmyget mennesker, jeg arbejder sammen med. Jeg er mere ked af begge ting, end jeg nogensinde kan sige,« sagde han i 1995.

59-årige Grant fik en bøde på 1.000 kroner, mens han ligeledes skulle tjekkes for den frygtede sygdom aids. Det skyldtes, at Divine Brown var en prostitueret.

Hugh Grants billede på Twitter har fået meget opmærksomhed. Foto: ANDY RAIN Vis mere Hugh Grants billede på Twitter har fået meget opmærksomhed. Foto: ANDY RAIN

Hugh Grant dannede på daværende tidspunkl par med Liz Hurley. Hun følte, at hun var blevet skudt, da hun fandt ud af, at hendes mand havde været i seng med en sort prostitueret.

Skuespilleren skulle have sagt til Brown, at hans fantasi var at dyrke sex med en, der var sort.

Twitter-opslaget har fået meget opmærksomhed med over 1.800 kommentarer og 36.000 'likes'.

Hugh Grant er blandt andet kendt for filmene 'Notting Hill' og 'Four Weddings and a Funeral'.