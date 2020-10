Filmen 'Notting Hill' var utrolig populær, da den ramte biograferne verden over, og nu er der måske godt nyt til dem, som var vilde med filmen.

Hugh Grant, som spillede hovedrollen, vil nemlig gerne lave en opfølger, hvis det stod til ham.

Det afslører han i forbindelse med sin rolle i HBO-serien 'The Undoing', hvor han stillede op til en spørgerunde.

Den 60-årige skuespiller har dog ikke tænkt sig at køre den samme romantiske stil, som der er i den første film:

Unwind from the heart-pounding premiere of #TheUndoing, and spend some quality time getting to know Hugh Grant with a little Hugh and A. pic.twitter.com/5OTUApEDsY — HBO (@HBO) October 26, 2020

»Jeg vil gerne lave en opfølger til en af mine egne romantiske komedier, der viser, hvad der sker efter slutningen. For at afsløre, hvilken løgn de alle sammen levede på,« fortæller han.

»Jeg vil gerne lave min og Julias (Roberts, red.) frygtelige skilsmisse, som det ville ende i. Med meget dyre advokater, børn i klemme og flodbølger af tårer.«

»Jeg ville elske at lave den film,« griner Hugh Grant.

Flere brugere er dog røget til tasterne på Twitter, hvor videoen er blevet delt. Her er der blandt andet en, der skriver:

'Romcoms ('En romantisk komedie', red.) er måske den eneste lovlige ting, der giver mig følelsen af at være i live for tiden. Især dem med Hugh Grant. Men her er han pludselig dukket op for at minde mig om, at kærlighed ikke eksisterer. Fantastisk.'

En anden bruger er dog mere positiv og skriver, at han 'glæder sig til at se filmen'.

Da 'Notting Hill' havde premiere i England, nåede filmen i løbet af få måneder at sætte ny rekord i indtjening.

Filmen havde premiere i de danske biografer 9. juli 1999, hvor den solgte 354.754 billetter i alt.