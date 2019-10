Ydmygelserne af 'Desperate Housewives'-stjernen Felicity Huffman vil tilsyneladende ingen ende tage.

Den 56-årige skuespiller skal snart afsone sin dom på 14 dages fængsel for bestikkelse, men det har for længst vist sig, at den værste straf for hendes forbrydelser er den, hun modtager fra alle sider af det amerikanske samfund.

Kritikerne har stået i kø for at fordømme og gøre nar af hende siden sagen blev oprullet i marts måned, og nu møder hun kritik fra en af sine nærmeste kolleger gennem otte år på 'Desperate Housewives'.

Skuespilleren Ricardo Chavira, der spillede Carlos Solis i serien, er kommet med et decideret karaktermord på hende, efter han hørte om dommen på blot 14 dages fængsel.

Felicity Huffman forlader retten i Boston sammen med sin mand, William H. Macy, efter domsafsigelsen. (Foto: Scanpix) Foto: JOSEPH PREZIOSO Vis mere Felicity Huffman forlader retten i Boston sammen med sin mand, William H. Macy, efter domsafsigelsen. (Foto: Scanpix) Foto: JOSEPH PREZIOSO

»Hvidt privilegium. Og jeg så det i otte år, så jeg ved, hvad jeg taler om. Ansvarlighed betyder ikke en skid for disse mennesker,« skriver han på Twitter.

Han skrev det rent faktisk for næsten en måned siden, men det er blevet totalt overset indtil nu, hvor hans kritik går viral i USA. Og han stopper da heller ikke der, men fortsætter:

»Jeg så otte år af det på 'Housewives'. Jeg har set det i en menneskealder som halvblod, og jeg har har dagligt kæmpet med den snørklede forfordeling, som jeg er blevet udsat for. Men 'whatever'. En rap over nallerne. Undskyld mig, men det her er lort.«

Huffman er dømt for hemmeligt at have betalt 15.000 dollar - omkring 100.000 kroner - for at forbedre resultatet af sin datters SAT-eksamen. SAT-prøven er obligatorisk for at kunne blive optaget på et universitet i USA.

Ricardo Chavira sammen med sin serie-kone Eva Longoria i 2013. (Foto: Scanpix) Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Ricardo Chavira sammen med sin serie-kone Eva Longoria i 2013. (Foto: Scanpix) Foto: MARIO ANZUONI

Udover 14 dages hæfte blev hun idømt 250 timers samfundstjeneste samt en bøde på 30.000 dollars. Mange kritikere mener, at det amerikanske retssystem endnu engang har givet en upassende mild straf til en hvid, rig berømthed.

Men eksperter har tidligere udtalt, at hun faktisk er blevet straffet hårdt, idet hun er idømt ubetinget fængsel, selv om hun erklærede sig skyldig i sagen, og dermed ikke modarbejdede anklagemyndigheden.

Hun skal efter planen begynde sin afsoning 25. oktober.

Senere på året begynder sagen mod hendes skuespillerkollega Lori Loughlin, som har erklæret sig uskyldig i en lignende forbrydelse, og dermed risikerer en langt hårdere straf, hvis hun kendes skyldig.