Hotelkongen og milliardær Petter Stordalen har fundet kærligheden - han er fundet sammen med den tidligere svenske toprytter Märta Elander Wistén.

»Det var faktisk coronakrisen, der bragte os sammen. Märta kom til Oslo på besøg lige inden alt lukkede ned og sad fast med mig her,« siger norske Petter Stordalen til VG.

Han forklarer, at selvom krisen både privat og økonomisk har været hård ved ham, så gav den også mulighed for, at parret kunne lære hinanden bedre at kende.

Han bekræfter også over for VG, at han er blevet skilt fra sin ekskone, der fortæller til mediet, hun er glad på hans vegne.

Petter Stordalen på hans nye hotel i København, Villa Copenhagen. Foto: Fredrik Hagen Vis mere Petter Stordalen på hans nye hotel i København, Villa Copenhagen. Foto: Fredrik Hagen

De er stadig gode venner.

Det samme var Petter Stordalen og Märta Elander Wisté, før det udviklede sig til et romantisk forhold. Og under åbningen af et af hans nyeste hoteller i Danmark, Villa Copenhagen, den 1. juli, dukkede de op arm i arm første gang.

Märta Elander Wisté bor fortsat i Sverige. Det er endnu usikkert, om de bliver boende i henholdsvis Norge og Sverige, eller om de vil flytte sammen.

Stordalen har tre voksne børn og to ægteskaber bag sig.