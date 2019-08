Kærligheden blomstrer for alvor for parret, der nu har besluttet at flytte under samme tag.

Tilbage i maj sprang denne sæsons ‘Miss Paradise’, Sarah Tiedt, og den tidligere paradiso og ‘Robinson’-deltager Türker ud som kærester.

Et par måneder efter kunne de afsløre, at de havde besluttet sig for at flytte sammen, så Sarah pr 1/9 skulle hive teltpælene op i København og flytte til Tilst i Aarhus sammen med Türker i fælles lejlighed.

I juli brast kærligheden dog, og parret besluttede at gå hver til sit. Heldigvis kunne de stadigvæk nå at komme ud af kontrakten til den nye lejlighed, så Türker kunne blive boende hos sine forældre i Aarhus, mens Sarah kunne blive boende i København.

Allerede et par dage efter bruddet, kunne man dog se på både Sarah og Türkers sociale medier, at de igen tilbragte tid sammen, og den 22. juli afslørede parret, at de var blevet kærester igen.

»Vi kan nok bare ikke undvære hinanden,« lød det fra Sarah, og Türker forklarede, at det nu igen var planen, at de ville flytte sammen i Aarhus pr 1. september.

Nu var der dog et problem:

»Det viser sig, at jeg alligevel både har råd til butikken og til at flytte sammen, så planen er, at Sarah og jeg alligevel flytter sammen. Det hele er dog ikke helt på plads endnu, da vi nåede at takke nej til den lejlighed, vi havde fået, og den kan vi så ikke få tilbage igen. Så vi skal lige have fundet en ny,« forklarede han.

Det problem er dog blevet løst nu, og i morgen skal de to paradisoer flytte sammen:

'Om en dag hedder det Aarhus under samme tag. Derudover åbner vi Bronuts om fire dage – sikke en uge det bliver,' skriver Türker på sin Instagram, mens Sarah uddyber overfor Realityportalen.dk:

»Det bliver rigtig dejligt at flytte sammen med Türker. Vi har fået en ubegrænset lejelejlighed i Aarhus V. Det her langdistanceforhold holder ikke, da man savner hinanden alt for meget. Jeg er klar til nye udfordringer, og jeg er klar og glæder mig til at komme hen til Türker, men jeg kommer til at savne mine piger i København. Jeg glæder mig rigtig meget til et nyt eventyr i Aarhus med ny afdelingen i Kings & Queens, som er den tøjbutik, jeg arbejder i. Jeg glæder mig rigtig meget til at leve mit liv med Türker og følge ham i hans rejse med donut-butikken.«

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk