Han har fået en Porsche Panamera, og han har i øvrigt ikke været med til at sætte reglerne for fartbegrænsningen rundt omkring i landet.

Det er, hvad provokunstneren Kristian von Hornsleth bruger som forklaring på, hvorfor han hele to gange er blevet snuppet i at køre langt over det tilladte på de danske veje.

Det skriver Se og Hør, som har fået aktindsigt i anklageskriftet mod den 57-årige kunstner, der står til at miste kørekortet for sine forseelser.

Første gang Kristian von Hornsleth blev taget med foden trykket lidt rigeligt ned på speederen var den 27. september 2017, hvor han kørte 161 km/t på Køge Bugt Motorvejen, hvor den tilladte fartgrænse lyder på 110 km/t.

Anden gang var den 9. januar 2019 på Strandvejen, hvor kunstneren blev målt til at køre 'mindst 120 km/t' på en strækning, hvor han måtte køre 50 km/t.

Ugebladet har konfronteret Kristian von Hornsleth med forseelserne, hvor sidstnævnte altså lyder på en overskridelse af fartgrænsen på mere end 100 procent.

Han indrømmer, at han har kørt for stærkt, men det tyder dog ikke på, at han har synderligt dårlig samvittighed over det.

Kunstneren forklarer i hvert fald sig selv med undskyldningen, at han 'har fået en ny Porsche', og derudover giver han samfundet skylden:

»Rent retsfilosofisk var jeg ikke med til det møde, hvor det blev besluttet, at man ikke må køre for stærkt,« siger Kristian von Hornsleth til Se og Hør og uddyber.

»Her i landet har vi et flertalsdiktatur, der er ikke noget at gøre ved det. Det er småborgerlige normer. Men man må tage sin straf som en mand, så jeg piber ikke over det.«

Da Se og Hør forholder sig kritisk til Kristian von Hornsleths attitude, lyder forklaringen, at der trods alt 'ingen var på gaden', da det skete klokken to om natten.

Dette stemmer dog ikke helt overens med anklageskriftet, hvori der - ifølge Se og Hør - står, at klokken var 11.50, da Hornsleth blev stoppet af politiet på den tæt befærdede strandvej i Hellerup.