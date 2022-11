Lyt til artiklen

LGBT+-personer forfølges og straffes i Qatar – i værste fald med dødsstraf.

Blandt andet derfor har afholdelsen af VM i ørkenstaten mødt stærk kritik.

Og for en lang række kendte danskere, der er åbne omkring, at de er homoseksuelle, har det været medvirkende til, at de tager stærkt afstand og direkte har droppet at se med.

Modeguru Uffe Buchard

Tv'et hjemme hos Uffe Buchard kommer ikke til at vise den aktuelle omgang af VM.

»Man er naiv, hvis man tror, at sport og politik ikke hænger sammen. Det samme gør økonomi og sport. Og ikke mindst magt og sport og dermed også magten til at ændre ting. Derfor er det min opfattelse, at DBU og landsholdet er forpligtet til – af etiske og nationale værdibårne årsager – med stolthed og oprejst pande at gå imod FIFA's trusler,« lyder det fra modedesigneren til B.T.

Han var derfor godt og grundigt skuffet, da det kom frem, at det danske landshold alligevel ikke ville spille med deres regnbuefarvede anførerbind.

»Det ville have gjort mig stolt, hvis vi som nation – også selv om vi havde været den eneste – stod sammen side om side for at få udryddet fordomme, diskrimination og racisme. Man må bruge sin stemme, hvor man kan. Altid! For der er altså ting, der – trods alt – er vigtigere end sport. En af de ting er almen anerkendelse af menneskerettigheder i et moderne samfund,« siger Uffe Buchard.

»Landsholdet har flere gange nydt positiv pr ved at proklamere, hvordan de hylder diversitet. Det gør de så bare ikke, når det endelig batter noget, og det er både hult og meget skuffende. I fodboldens sprog ville jeg nok oversætte det til lidt af et selvmål.«

Skuespiller Merethe Mærkedahl

Privat er skuespiller Merete Mærkedahl forlovet med skolelæreren Anna Winfeld, som hun har børnene Esther og Anker med.

Derfor skuffede det hende, da det danske landshold trak beslutningen tilbage om at spille med et regnbuefarvet anførerbind under årets VM.

»Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke tør holde fast i det planlagte anførerbind. Vi burde som velstandsland ikke lade os kue, men gå i front i kampen for diversitet. Jeg er skuffet over, at et gult kort skal spænde ben for det,« skriver hun i en sms til B.T.

For netop kampen for diversitet – eller manglen på samme – er grunden til, at Merete Mærkedahl ikke kommer til at tænde for tv'et.



»Jeg har set fodbold og VM før, men jeg støtter ikke VM i Qatar og ser det derfor ikke. Alene deres holdning til LGBT+ er frygteligt. Derudover kommer deres kvindeudtrykkelse og begrænsning af ytringsfriheden. Jeg boykotter derfor VM i Qatar.«

Musiker Bryan Rice

For Bryan Rice er det »ikke et valg, men en nødvendighed« at boykotte årets VM for i stedet at råbe højt om de uretfærdigheder, det afholdes på bekostning af.

»Det ville være som at sige: ‘Det er o.k., at I kriminaliserer mig og min familie. Min kærlighed. Det er o.k., at I mener, at jeg skal stenes til døde, fordi jeg har en anden seksualitet end jer, er gift med en mand og har en datter. I det hele taget er det o.k., at I er fuldstændig ligeglade med basale menneskerettigheder, for I er bare så gode til at afholde vigtige verdensmesterskaber’,« siger den ellers sportsglade musiker til B.T.

»Det er min kærlighed, min eksistens, som er omdrejningspunktet her. Det er ikke en læderbold, en medalje eller et trofæ, det er retten til at være mig og elske den, jeg elsker. Det er et spørgsmål om liv, ikke konkurrence.«

Han ville ønske, at Danmark aldrig var taget afsted. At alle fodboldfans – selvom de er i deres gode ret til at hylde deres hold – sagde fra og med det budskab satte »basale menneskerettigheder, demokrati, ytringsfrihed, pressefrihed og mangfoldighed før sport«.

Særligt nu, hvor der alligevel ikke rigtigt bliver protesteret mod det qatarske præstestyre.

For Bryan Rice er det »absurd, ganske enkelt«, at man ikke tog det gule kort eller den mulige karantænedag for at »stå op for hele verdens undertrykte«. For selvom han ikke mener, det er spillernes ansvar, så »er de der og har en vigtig stemme, der kan synliggøre absurditeterne og ydmygelserne«.

»Jeg har svært ved at beskrive min skuffelse over DBU's og de markante spilleres valg her. Manglen på rygrad. FIFA, ikke mindst, men dem har jeg for længst mistet al respekt for.«

'Bagedyst'-vinder Sæþór Kristínsson

Privat danner Sæþór Kristínsson par med 'Vild med dans'-stjernen Thomas Evers Poulsen.

Og selvom han ikke er nogen stor fodboldfan, så er der i år ekstra stor grund til, at han ikke kommer til at følge med, når det danske landshold toner frem under VM.

»Jeg har tænkt mange tanker, lige siden før det startede. For selvfølgelig er det kæmpe problematisk, at man afholder store internationale sportsbegivenheder i et land som Qatar. Det er helt skævt,« siger sidste års vinder af 'Den store bagedyst'.

Derfor blev han også skuffet, da landsholdet droppede det regnbuefarvede anførerbind forud for tirsdagens første kamp.

»Jeg har hele tiden håbet og håber stadig på en form for protest fra spillerne. Jeg ved ikke, hvad konsekvenserne ville være, hvis de alle sammen spillede med regnbuearmbind, men jeg ved, at straffen slet ikke ville stå mål med det, som homoseksuelle i Qatar risikerer til hverdag – som fængsel og dødsstraf med deres sharialovgivning.«

Radiovært Sy Lee

Den tidligere realitystjerne og nuværende radiovært Sy Lee har en flydende seksualitet.

Som LGBT+-person forarger det ham derfor, at VM afholdes i et land, hvor rettighederne for folk som ham kan være på et meget smalt sted.

»Det er jo forfærdeligt, hvad der sker! Vi burde boykotte Qatar på alle måder!« siger Sy Lee og nævner eksempelvis medierne, der burde afholde sig fra at dække begivenheden.

Men han har forståelse for, at det danske landshold droppede deres subtile protest på grønsværen.

»Jeg forstår udmærket godt, at drengene står i et svært dilemma. De kunne måske risikere at sætte deres turnering i fare, hvis de gik med regnbueanførerbind. Den er sgu svær. Men hvis flere lande gik sammen om at gøre det SAMMEN, ville det måske gå an. Det er på tide, den her galskab stopper! Om det vil hjælpe, er svært at sige, men vi skal lære at sige fra.«

Sy Lee så dog selv Danmarks første kamp, da han – uden held – håbede på »en form for oprør eller demonstration« fra enten spillere eller fans. Han satte dog stor pris på Helle Thorning, der så kampen på stadion i en kjole med regnbueærmer.

Sy Lee forklarer, at han heller ikke har tænkt sig at boykotte VM fuldstændig, da han holder af fællesskabet omkring det.