Den 45-årige skuespiller Eva Mendes havde aldrig troet, hun skulle have børn.

Men i 2011 blev den tanke pludselig forandret, fortæller hun i et større interview med Women's Health.

Eva Mendes siger, at tanken om børn var 'den fjerneste tanke' for hende, men i 2011 startede hun optagelserne på filmen The place beyond the pines.

Og dér skete der pludselig noget, der ændrede alt.

»Ryan Gosling skete,« griner skuespilleren og tilføjer:

»Jeg mener, jeg forelskede mig i ham. Så gav det pludselig mening for mig at have... ikke børn, men hans børn. Det var meget specifikt for ham,« siger Eva Mendes til Women's Health.

I dag har parret sammen to børn. Datteren Esmeralda på fire år og datteren Amada på to år.

Og selvom man er Eva Mendes og Ryan Gosling, er det bestemt stadig hårdt at være forældre til småbørn, understreger 45-årige Eva Mendes.

Eva Mendes og Ryan Gosling mødte hinanden under indspildningerne af filmen 'The place beyond the pines' i 2011. Foto: WARREN TODA Vis mere Eva Mendes og Ryan Gosling mødte hinanden under indspildningerne af filmen 'The place beyond the pines' i 2011. Foto: WARREN TODA

»Vi er først nu begyndt at være ude af overlevelsesfasen,« siger Eva Mendes til magasinet.

Hun tilføjer, at hun for første gang længe er begyndt at føle sig som et rigtigt menneske igen.

Eva Mendes startede i 1990'erne sin karriere ved at medvirke i musikvideoer.

I 1998 havde hun en mindre rolle i den populære tv-serie 'Skadestuen', og siden har hun medvirket i en lang række film, som Fast & the Furious-serien, Once upon a time in Mexico og Hitch.