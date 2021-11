Skuespilleren Dan Aykroyd er i stor sorg.

'Ghostbusters'-stjernens lillebror, Peter Aykroyd, er nemlig gået bort.

Peter Aykroyd, der selv var komiker og manuskriptforfatter på 'Saturday Night Live', blev 66 år.

Det skriver Vulture og USA Today, som har fået dødsfaldet bekræftet af repræsentanter fra det populære amerikanske underholdningsprogram.

Peter Aykroyd blev tilknyttet 'Saturday Night Live' i 1980, hvilket var blot ét år efter, at hans kendte storebror forlod programmet.

Peter og Dan Aykroyds karriere har været snoet sammen lige siden 1990'erne.

Her skrev de sammen gyserkomedien 'Nothing But Trouble', som havde Chevy Chase, John Candy, Demi Moore og Dan Aykroyd selv i hovedrollerne.

Peter Aykroyd stod også bag sci-fi-dramaet 'PSI Factor', som Dan Aykroyd var vært for.

Dødsårsagen er endnu ukendt for offentligheden.

USA Today har forsøgt at få en kommentar fra Peter Aykroyds efterladte familiemedlemmer, men det har ikke været muligt.

Dan Aykroyd er i øjeblikket biografaktuel med den nye udgave af filmen 'Ghostbusters', som er den filmserie, der for alvor gjorde skuespilleren verdensberømt.

USA Today talte med ham for nylig om den nye film, der har fået titlen 'Ghostbusters: Afterlife'.



»Jeg synes, at Bill (Murray, red.) og jeg skal dø i den næste film. Eller vent, hvorfor ikke bruge os levende Ghostbusters - Ernie Hudson, Bill Murray og mig selv - til nummer fire, fem og seks? Bare blive ved, indtil vi dør i virkeligheden, og så bagefter kan de lave hyldestfilm,« jokede han.