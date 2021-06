Skuespillerinden Blake Lively er i stor sorg.

Hendes far, Ernie Lively, er nemlig gået bort. Han blev 74 år gammel.

Det skriver blandt andre USA Today og Hollywood Reporter, der har fået bekræftet dødsfaldet af Ernie Livelys talsperson.

Ernie Lively var selv en anerkendt skuespiller gennem 50 år.

Blake Livelys far er gået bort. Foto: Anthony HARVEY Vis mere Blake Livelys far er gået bort. Foto: Anthony HARVEY

Han døde ifølge amerikanske medier på et hospital i Los Angeles torsdag 3. juni som følge af komplikationer efter et hjertestop.

Både Ernie Livelys kone og hans børn skal have været til stede på hospitalet, da han drog sit sidste åndedræt.

Ernie Lively havde – udover 33-årige Blake Lively – fire andre børn, henholdsvis Eric Lively på 39 år samt tre stedbørn ved navn Lori Lively på 54 år, Jason Lively på 53 år og Robyn Lively på 49 år.

Alle hans børn er gået i hans fodspor og er blevet skuespillere af den ene eller den anden art.

Ernie Lively har selv blandt andet medvirket i filmen 'Shocker' fra 1989, 'The Man on the Moon' fra 1991 og 'Passenger' fra 1992.

Han har derudover medvirket i flere tv-serier såsom 'The X-Files' og 'The West Wing'.

Udover sine børn og sin hustru, Elaine, som han giftede sig med i 1979, efterlader Ernie Lively sig i alt ni børnebørn samt en søster ved navn Judith.

Blake Lively har endnu ikke kommenteret sin fars død.