Turistattraktioner har det ind i mellem med at skuffe, og i denne uge gik det ud over Hollywood-parret Chrissy Teigen og John Legend på deres tur til London.

De er på ferie i den britiske hovedstad med deres to små børn, og her ville de blandt andet gerne på bro-sightseeing, der desværre endte i ren skuffelse.

Chrissy Teigen fortæller i et opslag på Instagram, at hun bad en taxachauffør om at køre dem til London Bridge.

To ting gik galt.

For det første har hun altid troet, at London Bridge er broen med de to store flotte tårne - altså Tower Bridge - for andet viste London Bridge sig at være en stor skuffelse.

»Opdagede hurtigt at London Bridge er meget uspændende. Tower Bridge burde være London Bridge. Det har jeg altid troet, at det var,« skriver den 36-årige amerikanske model og tv-personlighed i opslaget.

På billedet til Instagram-opslaget står hele familien på London Bridge med Tower Bridge i baggrunden.

Chrissy Teigen tilføjer:

»Haha, det er sjovt at lære.«

På hendes Instagram-profil kan man se, at familien udover London Bridge også fik set turistattraktioner som det store pariserhjul 'London Eye', The London Dungeon og musicalen 'Mary Poppins'.

Chrissy Teigen og John Legend mødte hinanden under optagelserne af sidstnævntes musikvideo til nummeret 'Stereo' i 2006.

De begyndte at date og blev gift i 2013 og bor i dag i rigmandskvarteret Beverly Hills i Los Angeles.