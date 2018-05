Onsdag blev fans meget nervøse, da de kunne se, at Hollywood-skuespillerinden Blake Lively havde slettet sin berømte mand Ryan Reynolds fra Instagram.

Det skriver flere medier blandt andre E! og Mirror.



Den 30-årige Blake Lively, der er kendt fra tv-serien Gossip Girl, har over 20 millioner følgere på det sociale medie Instagram, hvor hun onsdag slettede alle sine billeder.



Men det var ikke kun billederne, der røg i den store forårsrengøring, hun fjernede nemlig også sin mand Ryan Reynolds, som er kendt for Deadpool og Green Lantern, fra Instagram.

I et split sekund fik det parrets fans til at stoppe med at trække vejret verden over.



Mange fans er nemlig gennem årene blevet vilde med parret, der blev gift i 2012, og som ofte har det sjovt på hinandens bekostning på de sociale medier.

Happy Birthday to my amazing wife. Et opslag delt af Ryan Reynolds (@vancityreynolds) den 25. Aug, 2017 kl. 8.20 PDT

Happy birthday, baby. pic.twitter.com/TysO4F620D — Blake Lively (@blakelively) October 23, 2017

​«Jeg er meget ked af det..«

Det var da også en ganske fornøjet Ryan Reynolds, der onsdag kommenterede på konens usædvanlige handlinger på Instagram i det australske radioprogram Smallzy’s Surgery.



»Jeg er meget ked af det over det. Det er en forfærdelig måde at finde ud af, at jeg er blevet smidt ud af huset, for at være helt ærlig. Jeg ved ikke, hvor den slags vrede kommer fra,« jokede han til radioværten.

Her fortalte han også, hvordan parrets to døtre, James på 3 år og Ines på 1 år, ikke forstår alvoren af, at ‘mor har slettet far på Instagram’.

Et stunt?