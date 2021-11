En sød kærlighedserklæring til konen har sendt skuespilleren Chris Pratt ud i et regulært stormvejr på sociale medier.

Kritikken tog sin spæde start tirsdag.

Her skrev den 42-årige Hollywoodstjerne blandt andet følgende om sin hustru, Katherine Schwarzenegger, i et opslag på Instagram:

»Venner! Se lige, hvordan hun kigger på mig? Find jer en partner, der kigger sådan på jer. Hun har givet mig et fantastisk liv, en dejlig og rask datter, og nogle gang tygger hun så højt, at jeg bliver nødt til at tage ørepropper i ørerne, men sådan er kærlighed!«



Umiddelbart lyder det som et sødt og uskyldigt opslag, men det er der som nævnt mange, som ikke mener, det er.

Chris Pratt og hans kone, Katherine Schwarzenegger. Foto: VALERIE MACON

Mange har nemlig beskyldt Chris Pratt for at være 'ondskabsfuld', 'modbydelig' og slet og ret 'et dårligt menneske', fordi de ikke er tilfredse med, at han hylder sin kone for at give ham en »rask« datter.

Det skyldes, at skuespilleren har en ni år gammel søn med sin tidligere hustru, Anna Faris, og denne søn har lidt af mange forskellige sygdomsproblemer gennem hele sit liv.

Og derfor er det altså faldet mange folk for brystet, at skuespilleren fokuserer på datterens helbred i sin kærlighedserklæring. Det skriver Page Six.

»Jeg elsker Chris Pratt, men delen med den 'raske' datter får mig til at krympe sammen. Det kan godt være, at han ikke mente det ondt, men tænk lige på, hvordan hans søn vil have det, hvis han læser det en dag,« skriver en bruger på sociale medier for eksempel.



»Chris Pratt har en søn med Anna Faris, som fik en hjerneblødning, da han blev født, og som nu lider af et fysisk handicap som følge af det. Men Chris Pratt skulle absolut lige skrive 'rask datter'. Han er et kæmpe pikhoved,« skriver en anden.

Chris Pratt og ekskonen, Anna Faris. Foto: FREDERIC J. BROWN

Chris Pratt har i skrivende stund ikke reageret på shitstormen.

Skuespillerens søn blev i sin tid født hele ni uger for tidligt og var meget tæt på dø. Sønnen måtte gennem flere operationer og var indlagt på hospitalet den første måned af sit liv, fordi han havde brug for intens pleje.

Chris Pratt udtalte i 2014 følgende om den skræmmende tid på hospitalet:

»Det bragte mig tættere på min familie, og det gav mig min tro på Gud tilbage. Det var ikke, fordi jeg havde brug for at få genoprettet min tro, men det redefinerede virkelig, hvad der er vigtigt her i livet.«