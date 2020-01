Der er en helt specifik person, som bærer er en stor årsag til, at Brad Pitt har formået at lægge alkoholen på hylden.

Og det er ingen ringere end Hollywoodstjernen Bradley Cooper.

Det fortalte 55-årige Brad Pitt onsdag aften ved National Board of Review Annual Awards Gala i New York City, hvor han modtog en pris for 'Bedste Mandlige Birolle' for sin præstation i filmen 'One Upon a Time... in Hollywood'.

Prisen blev endda overrakt af hans ti år yngre kollega og nære ven, Bradley Cooper. Det skriver People.

Brad Pitt. Foto: MARIO ANZUONI

»Bradley har lige lagt hans datter (2-årige Lea De Seine, red.) i seng og skyndte sig herover for at gøre det her (overrække prisen, red.),« lød det fra Brad Pitt fra scenen.

»Han er en guldklump. Jeg blev ædru på grund af den fyr, og jeg har været gladere hver eneste dag siden da,« fortsatte han.

Det er ikke noget nyt, at Brad Pitt tidligere har kæmpet med et alkoholmisbrug. Allerede tilbage i 2017 åbnede han op om sine problemer og fortalte blandt andet, at han havde gået til møder hos AA (Anonyme Alkoholikere) for at komme på rette spor.

»Man sidder blandt alle disse mænd, der er åbne og ærlige på en måde, som jeg aldrig har oplevet. Det var et sikkert sted for mig, hvor folk ikke dømte hinanden, og derfor dømte man heller ikke sig selv,« fortalte Hollywoodstjernen i september om tiden i AA.

Bradley Cooper er skyld i, at Brad Pitt nu er en ædru mand. Foto: NEIL HALL

Mens Brad Pitt har været yderst åben om sit alkoholforbrug, har 45-årige Bradley Cooper derimod holdt sit valg om at droppe alkohol forholdsvist privat, selvom han faktisk ikke har drukket, siden han var 29 år gammel.

I 2015 åbnede han dog en smule op over for den amerikanske tv-journalist Barbara Walters, hvor han kaldte sin livsstil uden alkohol for 'smuk'.

»Jeg ville aldrig have siddet her med dig (hvis han ikke havde stoppet med at drikke, red.), fortalte Bradley Cooper og fortsatte:

»Aldrig i livet. For jeg ville ikke have været i stand til forstå mig selv eller andre personer, hvis jeg ikke havde ændret mit liv. Så jeg ville aldrig have haft de forhold og venskaber, som jeg har. Og jeg ville for eksempel aldrig have været i stand til at tage mig af min far, som jeg gjorde, da han var syg.«