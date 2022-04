Ezra Miller er endnu engang blevet anholdt på Hawaii.

Det er ellers ikke mere end et par uger siden, at den 29-årige skuespiller arresteret for to tilfælde af gadeuorden og chikane, da han blev vred og råbte skældsord efter andre gæster på en karaokebar.

Efterfølgende skulle han angiveligt være brudt ind et soveværelse og have truet et par.

Umiddelbart efter anholdelsen betalte Ezra Miller kaution på cirka 3500 danske kroner og blev løsladt igen.

Men nu er den altså gal igen.

Denne gang skulle Ezra Miller angiveligt have kastet en stol i hovedet på en 26-årig kvinde. Det skriver PageSix.

Ifølge mediet har de hawaiianske myndigheder bekræftet anholdelsen af skuespilleren.

Efter sigende kastede Ezra Miller stolen mod kvinden, fordi han blev sur, da han blev bedt om at forlade en bekendts hjem.

Selvom stolen efterlod et mærke i kvindens pande på omtrent en centimeter, frabad hun sig lægehjælp.

Ezra Miller er særligt kendt for sin rolle som superhelten Flash i 'Justice League'-filmserien.

For tiden er han aktuel i Harry Potter-spin-offet' Fantastic Beast: The Secrets of Dumbledore'.