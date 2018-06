Skuespilleren Nicole Kidman fik to ufrivillige aborter i sit ægteskab med skuespillerkollegaen Tom Cruise. Nu fortæller hun for første gang om den tragiske tid.

Det skriver Mamamia.



Den 50-årige skuespillerinde har før nævnt i et interview i 2007, at hun har haft to ufrivillige aborter, men åbner først nu op omkring de forfærdelige oplevelser til modemagasinet Tatler.



»Jeg kender til længslen... Det er en stor, smertefuld længsel. Og tabet. Der bliver ikke snakket nok omkring tabet af en ufrivillig abort. Det er en kæmpe sorg for nogle kvinder,« fortæller Nicole Kidman til magasinet.



Nicole Kidman var gift med Mission Impossible-skuespilleren Tom Cruise fra 1990 til 2001, og det var i ægteskabet med ham, at hun gennemgik to ufrivillige aborter.

Nicole Kidman sammen med sin tidligere ægtemand, skuespilleren Tom Cruise. Arkivfoto fra 1999. Foto: JACK GUEZ Nicole Kidman sammen med sin tidligere ægtemand, skuespilleren Tom Cruise. Arkivfoto fra 1999. Foto: JACK GUEZ

To ufrivillige aborter

Hendes første ufrivillige abort skete kort efter parrets bryllup i 1990, da skuespillerinden kun var 23 år. Aborten skyldes en graviditet uden for livmoderen.



Den anden ufrivillige abort fik hun 11 år senere i 2001, som også var samme år Nicole Kidman og Tom Cruise gik fra hinanden.

På trods af sine ufrivillige aborter fik Nicole Kidman alligevel børn i ægteskabet med Tom Cruise. Parret adopterede nemlig to børn Jane Cruise og Connor Cruise, som i dag er henholdsvis 25 og 23 år.

Flere børn

Efter skilsmissen med Tom Cruise blev hun i 2006 gift med countrysangeren Keith Urban, som hun blev gravid med, og i 2008 fødte hun deres datter Sunday Rose Kidman Urban.

Nicole Kidman med sin mand countrysangeren Keith Urban. Foto: ANGELA WEISS Nicole Kidman med sin mand countrysangeren Keith Urban. Foto: ANGELA WEISS

I 2010 fik ægteparret endnu en datter, Faith Margaret Kidman Urban, denne gang ved hjælp af en surrogatmor.



Det positive ved at gå igennem så meget længsel og smerte er følelsen af ‘Ahhhh!’, når man har fået barnet. Nicole Kidman

I interviewet med Tatler reflekterer hun over det at få et barn, når man har haft en ufrivillig abort.»Der er en kæmpe mængde smerte og en kæmpe mængde lykke på den anden side af det. Det positive ved at gå igennem så meget længsel og smerte er følelsen af ‘Ahhhh!’, når man har fået barnet,« fortæller Nicole Kidman.