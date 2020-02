Når verdens største skuespillere indtager den røde løber til det storstilede Oscar-show, står den på veltrimmede kroppe, snorlige tænder og fejlfri silkehud. Nærmest intet er umuligt i jagten på at skabe det perfekte ydre, og stort set alle stjernerne har fået foretaget en eller flere former for kosmetisk indgreb.

Det fortæller dr. Leif Rogers, som er en af Los Angeles' mest efterspurgte plastikkirurger.

»Nogle har fået foretaget deres behandlinger så diskret, at det ikke altid er tydeligt. Som fagmand kan jeg dog som regel spotte, hvis de har fillers eller botox i ansigtet, eller huden har fået laser. Andre gange er det indlysende. Med lidt simpel matematik kan man regne ud, at de i deres alder umuligt kan have bevaret deres ungdommelige look helt naturligt,« forklarer han.

Dr. Leif Rogers har mange kendisser blandt sine kunder, men diskretion og tavshedspligt afholder ham - desværre - fra at afsløre navne.

Privatfoto af Dr. Leif Rogers i fuld gang med en behandling. Vis mere Privatfoto af Dr. Leif Rogers i fuld gang med en behandling.

Fra sin luksuriøse penthouseklinik i hjertet af Beverly Hills har han hele året travlt med at hjælpe sine patienter til at opnå det udseende, de drømmer om.

Han er ekspert i alt lige fra ansigtsløft, fedtsugninger og implantater, der skal få kroppen til at se mere muskuløs ud, til såkaldt fat crafting.

»Med fat crafting kan vi forme kroppen bemærkelsesværdigt meget. Vi suger simpelthen fedt - eksempelvis fra lårene, taljen eller nederste del af ryggen - og bruger det herefter til at skabe mere fylde andre steder. Typisk i brysterne eller på numsen. Det er en meget populær procedure, der kan give en rigtig flot kropsform og skabe den perfekte timeglasfigur.«

Men det er sjældent den slags operationer, der gør plastikkirurgens kalender ekstra travl op til de store prisuddelinger som Golden Globes, Grammy og Oscar, der alle finder sted i begyndelsen af året.

De erfarne stjerner ved godt, hvornår de skal komme ind og have deres 'touch ups', så de er klar til den røde løber. Dr. Leif Rogers

»Fordi det kan tage tre-sek​s måneder at komme sig helt efter større indgreb, er det i ugerne op til prisuddelingerne de mere overfladiske procedurer, vi foretager. Dem, som ikke kræver fuld narkose, og hvor der ikke er sår, der skal nå at hele eller kan resultere i gule og blå mærker,« forklarer Dr. Leif Rogers.

Derfor er det især botox og de såkaldte fillers, laserbehandlinger, microneedling - små nåle, der perforerer huden red - og let peeling af hudens overflade, der er i høj kurs lige inden Oscar-uddelingen. Behandlinger, der kan udviske acne-ar, misfarvninger og rynker, men selve indsprøjtningerne skal helst ske nogle uger før de store events.

»Der er altid en risiko for hævelser og blå mærker, og det tager tid, før den fulde effekt kan ses. Men de erfarne stjerner ved godt, hvornår de skal komme ind og have deres 'touch-ups', så de er klar til den røde løber,« fortæller dr. Leif Rogers.

»Timing og planlægning er altså afgørende, når man skal realisere det stjerneklare look inden den røde løber. Men er man ude i god tid, kan man ud over operationer også nå at hele op efter intensive peelinger og laserbehandlinger, der giver en mere ensartet, porcelænsagtig hud. Eller man kan få strammet armene op. Armene er nemlig et af de områder på kroppen, især de kvindelige skuespillerinder går særligt op i,« fortæller dr. Leif Rogers.

Kim Kardashian er en af de stjerner, der har været åben om, at hun har fået behandlinger. Foto: NINA PROMMER Vis mere Kim Kardashian er en af de stjerner, der har været åben om, at hun har fået behandlinger. Foto: NINA PROMMER

»Hvis de skal vise sig frem i en kjole uden ærmer, vil de gerne undgå, at huden ved armhulen folder for meget, eller at overarmen virker for bred. De vil med andre ord gerne have arme, der fremstår veltrænede og slanke.«

Er der patienter, der er utilfredse med mave, bagdel eller lår, men ikke har lyst til at komme under kniven, findes der også råd for det. Klinikken tilbyder nemlig behandlinger, hvor maskiner med radiobølger kan opstramme slatten hud eller på en halv time lover at vibrere dine mavemuskler så meget, at det svarer til 20.000 mavebøjninger.

»Men igen, det nytter ikke at komme ind to dage før et event. Det tager tid og gentagne behandlinger at nå det eftertragtede resultatet,« fastslår plastikkirurgen.

Du kan følge B.T.'s Oscar-dækning hele søndag nat, hvor vi sidder klar til at give dig alt det bedste fra Hollywoods største awardshow.