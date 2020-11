Johnny Depp var for ikke så frygtelig længe siden den bedst betalte skuespiller i Hollywood. Et ikon. Nu er han en skygge af sig selv, og ingen store producenter vil indhyldes i hans mørke. Er han en færdig mand i Hollywood?

Det spørgsmål har filmskribent- og anmelder hos Soundvenue Lise Ulrich stillet sig selv. Svaret vender vi tilbage til. Først er det vigtigt at forstå, hvordan den i dag 57-årige skuespiller endte på toppen.

Det hele startede i 1980'erne, hvor han havde et par mindre roller, før han i 1987 blev en del af tv-hittet '21 Jump Street'. Han var ung og smuk. Blev hurtigt markedsført som det nye, store teenageidol.

Det gik ikke Hollywoods næse forbi. Filmbyen over dem alle begyndte at gøre kur. Han afviste. Insisterede på at gå kunstnervejen og etablerede blandt andet et mangeårigt samarbejde med den noget skæve instruktør Tim Burton.

Ung og smuk: Johnny Depp her fotograferet i 1987 i forbindelse med premieren på '21 Jump Street'. Foto: Unknown Vis mere Ung og smuk: Johnny Depp her fotograferet i 1987 i forbindelse med premieren på '21 Jump Street'. Foto: Unknown

De film, som havde Johnny Depp på rollelisten, var ikke store blockbustere. Det var indie-film, der blev store, fordi Johnny Depp var på rollelisten. Han var en rockstjerne. Også uden for lærredet.

Hans spillede i bands, havde tatoveringer, ejede den spagnomspundne natklub The Viper Room, blev kåret som en af de mest sexede mænd i verden.

Et (lille) udvalg af Johnny Depp-film 'Edward Scissorhand' (1990)

'Donnie Brasco' (1997)

'Fear and Loathing in Las Vegas' (1998)

'Chocolat' (2000)

'Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl' (2003)

'Sweeney Todd: Den djævelske barber fra Fleet Street' (2007)

'Alice in Wonderland' (2010)

'The Lone Ranger' (2013)

'Fantastic Beasts and Where to Find Them' (2016) Kilde: IMDB

»Han blev et rebelsk ikon. Det er intet under, at der var enormt mange, der sammenlignende ham med James Dean,« forklarer Lise Ulrich.

Hans ry blev kun forstærket af de mennesker, han omgikkes. Særligt kvinderne. Først var han kærester med Winona Ryder. Herefter havde han Kate Moss på armen. Så kom den franske skuespillerinde Vanessa Paradis ind i billedet. Kvinden, som han endte med at tilbringe over et årti med, og som blev mor til hans to børn.

Sådan så Winona Ryder og Johnny Depp ud i 'Edward Scissorhands'. Foto: Unknown Vis mere Sådan så Winona Ryder og Johnny Depp ud i 'Edward Scissorhands'. Foto: Unknown

Johnny Depp var elsket. Privat som offentligt. Og det gav ham en lang snor. I 1994 blev han anholdt, fordi han raserede en hotelsiute. Fem år senere havde han igen et sammenstød med loven, da han overfaldt en paparazzo.

»Det var kendetegnende, at der har været ret stor respekt og kærlighed omkring ham. Derfor har han fået lov til at slippe af sted med nogle af de her vildbasse-ting,« forklarer Lise Ulrich.

I årenes løb cementerede Johnny Depp sit talent i de mindre film, og i 1999 fik han hædersbeviset over dem alle: En stjerne på Hollywood Walk of Fame. I start-00'erne skete der dog noget.

»Pludselig springer han i seng med Disney. Det var det sidste, nogen nogensinde havde set komme,« forklarer filmskribenten med henvisning til 'Pirates of the Caribbean'-filmserien.

Johnny Depp dannede for en stund par med Kate Moss, der på daværende tidspunkt var på vej til at blive verdens største supermodel. Foto: PATRICK HERTZOG Vis mere Johnny Depp dannede for en stund par med Kate Moss, der på daværende tidspunkt var på vej til at blive verdens største supermodel. Foto: PATRICK HERTZOG

Hans tække virkede også i blockbusterfilm. Mange elskede kaptajn Jack Sparrow. En rolle, han endda blev Oscar-nomineret for.

»Det var jo stik imod alt, hvad man troede, han stod for. Men den bølge red han jo så på,« forklarer Lise Ulrich og fortsætter: »I to sekunder så det ud, som om det var en succeshistorie.«

Der gik ikke længe, før han var den bedst betalte i Hollywood. Det siges, at de store blockbustere indtjente ham omtrent 650 millioner dollar. Penge, som han flittigt brugte.

Tre millioner dollar gik til at skyde idolet og vennen Hunter S. Thompsons aske af sted med en kanon. 75 millioner dollar gik til boliger. 14 styk. 200.000 dollar gik månedligt på privatfly. Kunst, guitarer, biler og sprut fyldte også en del i budgettet.

Johnny Depps karakter Jack Sparrow blev så populær, at den fik sin egen voksfigur på Madame Tussauds. Det er den, der ses her. Foto: DON EMMERT Vis mere Johnny Depps karakter Jack Sparrow blev så populær, at den fik sin egen voksfigur på Madame Tussauds. Det er den, der ses her. Foto: DON EMMERT

Johnny Depp begyndte at miste grebet. Pengene forsvandt, og han sagsøgte sine managere. Det var deres skyld, mente han. De sagde, han havde ødslet dem væk. Noget, skuespillerinden satte ord på i et højest bizart interview med Rolling Stone i 2018.

På kærlighedsfronten gik det også skævt. I 2012 blev han skilt fra Vanessa Paradis. Samme år mødte han Amber Heard. I 2013 blev de forlovede, og i 2015 blev de gift.

»Loyale Johnny Depp-fans vil mene, at det er her, det går helt galt,« siger Lise Ulrich.

Ægteskabet blev kortvarigt. Og ulykkeligt. Efterfølgende beskyldte Amber Heard eksmanden for hustruvold. Beskyldninger, der blev lagt en dæmper på, da parret underskrev en pagt og lovede ikke at udtale sig negativt om hinanden og ægteskabet.

Amber Heard og Johnny Depp, mens de stadig var gift i september 2015. Foto: STEFANO RELLANDINI Vis mere Amber Heard og Johnny Depp, mens de stadig var gift i september 2015. Foto: STEFANO RELLANDINI

Men så kom The Sun ind i billedet. Mediet skrev i 2018 en leder, hvori man undrede sig over, at J.K. Rowling og Warner Bros ville hyre en »hustrumishandler« til den store rolle som Gellert Grindelwald i 'Fantastiske skabninger'-filmene.

Johnny Depp blev rasende. Sagsøgte mediet for bagvaskelse. Gik i retten. Og Amber Heard var med.

I ugevis fløj beskyldningerne gennem retslokalet i London. Johnny Depp anklagede ekshustruen for at være den voldelige. Og vice versa.

»Det bliver den her grimme he said/she said-affære,« forklarer Lise Ulrich.

Du kan ikke være Hollywoods største indie-stjerne, samtidig med at du er Hollywoods guldkalv Lise Ulrich, filmskribent- og anmelder hos Soundvendue

Men uanset hvem der har sagt og gjort hvad, faldt dommen for nylig til mediets fordel. Johnny Depp blev ikke dømt for vold, men The Sun fik rettens ord for, at det var tilstrækkeligt belæg for at kalde ham hustrumishandler.

Han agter nu at appellere.

»Uanset om han vinder eller taber, lever vi i en tid, hvor et mærkat som hustrumishandler ikke er noget, man kan flå af ryggen igen,« siger Lise Ulrich og fortsætter:

»Sammenholdt med den fortælling, der har været om Johnny Depp de seneste 10 år, hvor man har fokuseret på hans druk, hans vrøvlende interviews og så videre, bliver der pludselig lagt noget nyt i hatten, hvortil det nu er ret ligetil at konkludere, at manden er fuldstændig skredet ud over kanten.«

Johnny Depp og hans partner gennem mere end et årti Vanessa Paradis. Foto: FRED PROUSER Vis mere Johnny Depp og hans partner gennem mere end et årti Vanessa Paradis. Foto: FRED PROUSER

Skuespilleren mistede nærmest øjeblikkeligt sin rolle som Gellert Grindewald, da dommen faldt. Og der er umiddelbart ingen vej tilbage.

»Man diskuterer, om det var hans egen skyld, eller fordi han blev smidt ind i Hollywood-maskineriet, hvor man simpelthen ikke får lov til at gå tilbage til at være en lille, skæv stjerne,« siger Lise Ulrich.

»Du kan ikke være Hollywoods største indie-stjerne, samtidig med at du er Hollywoods guldkalv.«

Og så til det store spørgsmål: Er Johnny Depp en færdig mand i Hollywood?

»Han er færdig med at lave store blockbustere for 50 millioner dollar i løn. Det er endegyldigt slut for ham nu,« svarer Lise Ulrich, der dog forventer at se ham i mindre produktioner.

»Jeg tror, han fortsætter med at arbejde i det små. Men det bliver uundgåeligt som en permanent mere nedtonet version af den superstjerne, som mange af os elskede i storhedstiden.«