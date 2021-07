Skuespilleren Daniel Mickelson er død.

Daniel Mickelson, der blev anset som en af Hollywoods kommende store stjerner, blev kun 23 år gammel.

Han var blandt andet kendt for sin hovedrolle i tv-serien 'Mani' fra 2019 og for at have medvirket i en række horrorfilm såsom 'The Killer Clown Meets the Candy May'.

Det er hans søster, Meridith Mickelson, der har bekræftet, at han er gået bort.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af MEREDITH MICKELSON (@meredithmickelson)

Det har hun gjort på Instagram, hvor hun blandt andet har skrevet, at Daniel Mickelson døde 4. juli.

Dødsårsagen er endnu uvis.

Den unge skuespillers død har sendt chokbølger gennem stjernebyen Hollywood, hvor kendisser i strid strøm har skrevet kondolerende opslag på sociale medier.

For eksempel har hotelarvingen Paris Hilton, kendissønnen Patrick Schwarzenegger og supermodellen Kaia Gerber kommenteret dødsfaldet.

19-årige Kaia Gaia, der er datter af Cindy Crawford, var tilsyneladende gode venner med den afdøde skuespiller.

I hvert fald skriver hun blandt andet følgende i en story på Instagram:

»Jeg husker dengang, vi brugte en hel dag på sofaen for at opfinde vores eget hemmelige sprog, som vi efterfølgende er blevet ved med at bruge, hver gang vi så hinanden. Jeg ville ønske, vi kunne skrue tiden tilbage til dengang.«

Også Daniel Mickelsons kæreste, Maddie Haley, har bekræftet dødsfaldet. Hun har delt et hjerteskærende opslag med en masse billeder af den afdøde skuespiller.



Se opslaget herunder: