Skuespilleren Gary Buseys ekskone, Tiani Warden, er død i en fængselscelle i Texas, bare 52 år gammel.

Dødsfaldet skete 4. november i fjor, hvor hun blev fundet i en grøft af tilfældige forbipasserende. De tilkaldte en ambulance, men da den tydeligt påvirkede kvinde nægtede at modtage hjælp, kom hun i stedet med politiet på stationen.

Hun blev sigtet for offentlig beruselse og fik et måltid mad, inden hun blev låst inde i en celle for at sove rusen ud. Men kl. 2.30 om natten blev hun fundet livløs og bragt til et hospital, hvor hun blev erklæret død, skriver Daily Mail.

Først nu er dødsårsagen blevet offentliggjort, og det viser sig at være en dødelig mængde kokain i hendes blod, der forårsagede hendes død, skriver avisen.

Tiani Warden var gift med den daværende Hollywoodstjerne Gary Busey 1996-2001, hvor de indspillede tre film sammen. Det blev hendes eneste, men Busey har mere end 150 spillefilm bag sig.

Hans karriere peakede i 80'erne og 90'erne, hvor han havde store roller i blockbustere som 'Dødbringende våben', 'Point Break' og 'Kapring på åbent hav'.

75-årige Gary Busey er stadig aktiv, men har i dag mere succes som reality-stjerne. Han vandt 'Celebrity Big Brother' i 2014.

I dag er Gary Busey gift med Steffanie Sampson, og de har sønnen Luke på ni år.