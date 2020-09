'Den her debat handler om godt over for det onde'.

Sådan lyder det klare budskab fra Hollywood-skuepillerinden Alyssa Milano, der er klar tilhænger af den demokratiske præsident-kandidat Joe Biden.

Hun og en række andre kendisser lægger ikke skjul på, hvor deres fremtidige stemme ligger. Flere kommer også med reaktioner på nattens debat, hvor den nuværende republikanske præsident Trump gik i sin første tv-duel med demokraternes kandidat.

Senere på aftenen skrev skuespillerinden så igen på Twitter. Her var det et direkte hug efter præsidenten.

Arkivfoto af Alyssa Milano. Skuespillerinden, som blandt andet er kendt for sin medvirken i tv-serien 'Heksene fra Warren Manor' er stor kritiker af Trump. Foto: LISA O'CONNOR Vis mere Arkivfoto af Alyssa Milano. Skuespillerinden, som blandt andet er kendt for sin medvirken i tv-serien 'Heksene fra Warren Manor' er stor kritiker af Trump. Foto: LISA O'CONNOR

'Trump vil skræmme hvide amerikanere med racisme. Vi kan ikke lade ham slippe afsted med det. I Amerika fortjener alle værdighed, frihed og lighed.'

Hun sammen med en række af verdens største stjerner har tydeligt bekendt kulør.

Stjerneparret Justin Timberlake og Jessica Biel har offentligt tilkendegivet, at de støtter Joe Biden, ligesom også Leonardo Dicaprio og verdens bedst betalte skuespiller Dwayne 'The Rock' Johnson støtter ham.

Skuespillerinden Patricia Arquette, som blandt andet har vundet en Oscar for sin rolle i 'Boyhood', meldte også klart ud efter debatten.

James Woods er Donald Trump-tilhæmge, og han var begejstret over indsatsen i nattens debat. Flere mener dog, at kandidaterne fik lov til at tale for meget i munden på hinanden. Foto: MARK RALSTON Vis mere James Woods er Donald Trump-tilhæmge, og han var begejstret over indsatsen i nattens debat. Flere mener dog, at kandidaterne fik lov til at tale for meget i munden på hinanden. Foto: MARK RALSTON

'Denne debat kommer på et særligt tidspunkt. Over 200.000 amerikanere er døde af Covid med ingen slutning (på problemet, red.) indenfor rækkevidde. Trump er ikke manden, der skal lede landet i den her nødsituation.'

Trump har dog på sin side også støtter, som står frem og taler hans sag.

En af de tydelige støtter er skuespiller James Woods, som på Twitter tilkendegav, at han mente Trump havde overhånden i debatten. Han har også tidligere tydeligt vist sin støtte til Trump.

'Jeg har gjort mere i 47 måneder måneder, end du har opnået på 47 år, Joe,' - præsident Trump #Debattenovre,' lyder det fra Woods i en hyldest til præsidenten.

Arkivfoto af sangerinde Pernille Rosendahl. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Arkivfoto af sangerinde Pernille Rosendahl. Foto: Søren Bidstrup

I Danmark har sangerinde Pernille Rosendahl givet sit besyv med. Hun frygter for fremtiden.

'Er dybt bekymret på alle amerikaneres og verdensborgeres vegne. Skal denne debat gøre os klogere? Indgyde håb? Styrke demokratiet?,' lyder det fra hende.

Præsidentvalget i USA falder 3. november i år.