Efter mange lange dage uden en afgørelse tog de amerikanske medier endelig bladet fra munden, da de lørdag aften dansk tid konkluderede, at stemmerne i det amerikanske præsidentvalg var optalt til Joe Bidens fordel.

Det har udløst en lavine af glædestårer og jubelbrøl i Hollywood. Det er nemlig ingen hemmelighed, at Biden har haft en stor del af Hollywood-stjernerne i ryggen, og det er til at se, når man kaster et blik på de mange reaktioner på sociale medier.

En af dem kommer fra skuespiller Reese Witherspoon. Hun jubler både over Biden som ny præsident, men også over, at USA har fået sin første kvindelige vicepræsident i Kamala Harris.

'Det er en monumental dag. Lige meget hvis side du er på, så lad os for en stund tænke over, hvor langt kvinder er kommet i dette land. Når jeg tænker på alle dem, som knuste glas og banede vejen for, at en kvinde endelig kan blive vicepræsident i USA, gør det mig så emotionel,' skriver hun på sin Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Today is a monumental day. No matter what side you are on, let's take a moment to recognize how far women have come in this country. Thinking about all those who shattered glass ceilings and paved the way for a woman to * finally * be Vice President of the United States makes me so emotional. Sojourner Truth. Harriet Tubman. Shirley Chisholm. Ruth Bader Ginsburg. Kamala Harris. I salute them all. And to the young girls of our nation... DREAM BIG. Anything is possible. Et opslag delt af Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) den 7. Nov, 2020 kl. 8.51 PST

En anden superstjerne, der har været stor fortaler for Joe Biden og Kamala Harris, er sangerinden Lady Gaga. Hun beretter på sin Instagram om ren kærlighed og er totalt overvældet over udfaldet:

'Joe Biden, Kamala Harris og det amerikanske folk, I har lige givet verden en af de største gerninger baseret på godhed og tapperhed, som menneskeheden nogensinde har set.'

Ariana Grande, der i øjeblikket hitter på nummeret 'Rain on Me' med netop Lady Gaga, skal blot bruge få ord for at udtrykke sine stærke følelser. Hun skriver 'tak skæbne' og 'græder' på sin Twitter.

En tredje musiker, John Legend, lykønsker den nye præsident og vicepræsident på sin Twitter og takker dem begge for at ville tjene landet i disse svære tider, mens komiker Amy Schumer heller ikke lægger fingre imellem på sin Instagram, når hun skal beskrive sine tanker om det kaotiske præsidentvalg:

'Det her betyder så meget! Vi gjorde det. Andre, der græder som et monster? Millioner lod deres stemmer blive hørt, de valgte Biden og Harris til at lede os mod bedre tider.'

Supermodellen Bella Hadid kalder det en lettelse og har håb for fremtiden:

'Sådan står man sammen og gør en forskel. Jeg er så stolt. Jeg føler mig håbefuld for fremtiden og for folks liv. Endelig.'

Og listen med kendisser, hvad enten de er musikere, komikere, skuespillere eller modeller, fortsætter.

Det blev til en sejr for Biden og Harris. Det blev også en sejr for Hollywood.