Gennem tiden har Vladimir Putin haft held med at charmere sig ind på flere Hollywood-stjerner, når de har været i Rusland i andre henseender. De har nærmest stået i kø for at shine sammen med den russiske præsident.

Men nu har piben fået en anden lyd.

Lande verden over har sanktioneret Rusland, siden Putin begyndte sit aggressive indtog i Ukraine, og det samme har filmbranchen gjort.

Så nu har flere af de kendte ansigter, der har trykket Putins hånd, fået travlt med at tage afstand til præsidenten og bede ham stoppen krigen.

Mickey Rourke bar en t-shirt med billede af Putin, da han i 2014 var på besøg i den russiske hovedstad Moskva. Foto: STR Vis mere Mickey Rourke bar en t-shirt med billede af Putin, da han i 2014 var på besøg i den russiske hovedstad Moskva. Foto: STR

Den amerikanske skuespiller Mickey Rourke mødte Vladimir Putin for fire år tilbage, da han som tidligere bokser havde en kamp i landet.

Dengang talte Mickey Rourke pænt om den russiske præsident, men nu har han ændret mening.

»Nu sker der den her helt anden ting,« siger han til Fox News Digital.

»Når jeg beder om natten, så beder jeg: 'Please Gud, lad ham finde noget indeni sin sjæl, der får ham til at sige: 'Okay, det var det'',« lyder det fra den 69-årige skuespiller.

Vladimir Putin inviterede Paul McCartney indenfor i sin residens i Kreml i Moskva forud for Beatles-medlemmets første koncert i Rusland tilbage i 2003. Foto: MAXIM MARMUR Vis mere Vladimir Putin inviterede Paul McCartney indenfor i sin residens i Kreml i Moskva forud for Beatles-medlemmets første koncert i Rusland tilbage i 2003. Foto: MAXIM MARMUR

Paul McCartney mødtes med Putin tilbage i 2003, da han skulle give koncert på Den Røde Plads i Moskva.

Her bød den russiske præsident Beatles-stjernen indenfor i hans residens – der også repræsenterer landets politiske magtcentrum – lige ved den historiske plads.

Men kort efter krigens udbrud meddelte Paul McCartney på sin hjemmeside, at hans støtte var med ukrainerne.

»Jeg husker, da vi spillede for vores venner i Ukraine på Uafhængighedspladsen i 2008, og jeg tænker på dem i disse svære tider. Vi sender vores kærlighed og støtte,« lød det fra den 79-årige engelske musiker.

Putin og Leonardo DiCaprio talte sammen tilbage i november 2010 på Mikhailovsky Teater, hvor de begge havde været til koncert til fordel for bevaringen af verdens tigere. Foto: ALEXEY DRUZHININ Vis mere Putin og Leonardo DiCaprio talte sammen tilbage i november 2010 på Mikhailovsky Teater, hvor de begge havde været til koncert til fordel for bevaringen af verdens tigere. Foto: ALEXEY DRUZHININ

Leonardo DiCaprio kunne tilbage i 2010 ses i samtale med Vladimir Putin, da de begge var til stede ved en kongres til fordel for bevaringen af verdens tigre i Sankt Petersborg.

Men på Instagram lægger den 47-årige amerikanske skuespiller ikke skjul på, at han ikke er på den russiske præsidents side i den igangværende invasion af nabolandet.

»Ofrene for krigen i Ukraine har mistet alt fra deres elskede til basale materialer for at kunne overleve,« skrev Leonardo DiCaprio fredag.

Her delte han billeder af situationen i Ukraine og oplyste om velgørenhedsorganisationer, der er til stede i landet.

Den franske skuespiller Gerard Depardieu omfavner den russiske præsident forud for deres møde i sidstnævntes residens i Sochi i 2013. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV Vis mere Den franske skuespiller Gerard Depardieu omfavner den russiske præsident forud for deres møde i sidstnævntes residens i Sochi i 2013. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV

Den franske skuespiller Gérard Dépardieu har ved flere lejligheder talt pænt om og forsvaret den russiske præsident – han har ligefrem fortalt, at han »elsker« Putin til russisk stats-tv, samt at følelsen var »gensidig«.

Så sent som kort før krigen bad skuespilleren, der blev russisk statsborger tilbage i 2013 på grund af skattefordele, sine franske landsmænd om at »lade Vladimir være i fred«.

Men i et interview med Agence France-Presse sagde han tidligere på måneden fra overfor krigen.

» Rusland og Ukraine har altid været broderlande. Jeg er imod denne broderdræbende krig. Jeg siger: 'Stop våbnene og forhandl',« lyder det fra Gérard Dépardieu.

Vladimir Putin blev interviewet af filminstruktøren Oliver Stone tilbage i juni 2019, hvor præsidenten svarede på spørgsmål til en dokumentarserie om Ruslands forhold til USA. Foto: Alexei Druzhinin Vis mere Vladimir Putin blev interviewet af filminstruktøren Oliver Stone tilbage i juni 2019, hvor præsidenten svarede på spørgsmål til en dokumentarserie om Ruslands forhold til USA. Foto: Alexei Druzhinin

Filminstruktøren Oliver Stone stod bag dokumentarserien 'The Putin Interviews' fra 2017, hvor han interviewer den russiske præsident omkring forskellige aspekter af forholdet mellem Rusland og USA.

Måske derfor følte den amerikanske filminstruktør sig i februar kaldet til at sige i KCRW-programmet 'Sheer Intelligence', at der »ingen beviser« var for, at Rusland ville invadere Ukraine.

Men kort efter det stod klart, at invasionen var en realitet, delte Oliver Stone en udtalelse på Twitter.

»Selvom USA har mange aggressive krige på sin samvittighed, så retfærdiggører det ikke hr. Putins aggression i Ukraine. Et dusin fejl udgør ikke en ret. Det var forkert af Rusland at invadere,« lød det blandt andet i den lange udtalelse.