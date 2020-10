Skuespiller Rick Moranis er fredag morgen blevet udsat for et overfald.

Han er i disse timer ved at komme sig efter overfaldet, der skete nær Central Park i New York. Det skriver BBC.

Overvågningsvideoer fra gerningsstedet viser, hvordan Rick Moranis, der særligt er kendt fra 'Ghostbusters'-filmene, bliver angrebet og slået ned af en mand, der efterfølgende forlader stedet gående.

Rick Moranis blev efterfølgende bragt til det nærmeste hospital, hvor han fortsat er indlagt. Han meldte herefter overfaldet til politiet.

WANTEDfor ASSAULT October 1, 2020 at 7:24 AM, on Central Park West in the vicinity of West 70 St Manhattan. @NYPD20PCT.Reward up to $2500Seen him? Know who he is?Call 1-800-577-TIPS orDM us!Calls are CONFIDENTIAL! @YourCityYourCall @NYPDDetectives @nypdchiefofpatrol pic.twitter.com/s06yNPBUBk — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 2, 2020

Ifølge BBC har Moranis pådraget sig skader i hovedet, hofte og ryggen.

Talspersoner tæt ved Rick Moranis har over for CBS News udtalt, at den 67-årige skuespiller »er ved godt mod«. Han sender desuden en tak for folks hilsner og tanker.

Politiet i New York har endnu ikke foretaget nogen anholdelser i sagen. Derfor beder man offentligheden om hjælp, i håbet om at denne kan bidrage med oplysninger om gerningsmanden.

Rick Moranis blev verdenskendt i 80'erne for sine roller 'Ghostbusters' og 'Little Shop of Horrors'.

På tragisk vis mistede han sin kone til kræft i 1991, hvorfor han stort set forsvandt fra rampelyset for at tage sig af sine to børn.

Han har i år meldt sin tilbagekomst i filmbranchen. Således gør han comeback i rollen som Wayne Szalinski, som han første gang spillede i filmen 'Honey, I Shrunk the Kids' fra 1989.

Rick Moranis har ikke medvirket i en film siden 'Honey, We Shrunk Ourselves' i 1997 – altså for 23 år siden.