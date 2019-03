For seks år siden blev Lea Micheles kæreste fundet død på et hotelværelse, men nu har 'Glee'-stjernen endnu engang fundet lykken.

Den 32-årige amerikanske skuespillerinde blev nemlig i weekenden gift med Zandy Reich efter at have været forlovet i godt og vel et år.

»Vi er så glade for at være gift og taknemmelige over at være omringet af vores venner og familie,« siger parret til det amerikanske ugeblad og fortsætter:

»Og mest af alt er vi glade for at skulle tilbringe resten af vores liv sammen.«

Det lykkedes parret at holde brylluppet skjult for medierne, og derfor var det kun deres nærmeste, der fik lov til at deltage i den store dag.

Parret fandt sammen for omkring to år siden og har været forlovede siden april sidste år. Brylluppet fandt efter sigende sted i det nordlige Californien, og flere af 'Glee'-stjernens tidligere kollegaer fra den populære amerikanske tv-serie deltog i ceremonien.

Brylluppet kommer seks år efter, at Lea Michele mistede sin daværende kæreste og 'Glee'-kollega Cory Monteith, der i juli 2013 blev fundet død af en overdosis på et hotelværelse i Vancouver i Canada.

Cory Monteith døde i juli 2013 af en overdosis. Foto: GUS RUELAS

31-årige Cory Monteith blev fundet, da han ikke tjekkede ud fra hotellet til tiden.

Selvom Lea Michele altså har formået at finde kærligheden igen, har hun dog bestemt ikke glemt Cory Monteith. Flere gange siden hans død har hun delt billeder af ham på Instagram. Det gjorde hun blandt andet den 13. juli 2017, hvor det var fire år siden, at Cory Monteith døde.

'Fire år siden, og det føles stadig som i går. Elsker dig stadig, C,' skrev Lea Michele til et billede af hende sammen med Monteith.

Derudover har Lea Michele også fået tatoveringer til ære for Cory Monteith, ligesom hun har skrevet sange, som er dedikeret til ham - deriblandt nummeret 'If you say so', der handler om den sidste telefonsamtale, hun havde med Monteith, og som er skrevet få dage efter, hun fik den frygtelige nyhed om hans død.