Der var kun tre måneder til, at den 34-årige Kellan Lutz, som er kendt for sin rolle som Emmett Cullen i 'Twilight'-serien, og hans kone, Brittany Lutz, skulle være forældre.

Parret, som blev gift i 2017, afslører i et opslag, de begge har delt på deres Instagram-profiler, den hjerteskærende nyhed, at de har mistet deres ufødte datter i sjette måned.

»Det her tager hjertesorger til et helt nyt niveau, men jeg er taknemlig for de sidste seks måneder og hele rejsen herhen. Her i livet får vi ikke svar på alle vores spørgsmål, men vi vil altid være håbefulde,« skriver Kellan Lutz i sit Instagram-opslag.

»Jeg kan ikke vente med at se vores lille pige i himlen, når gud en dag henter os hjem,« fortsætter han.

Kellan Lutz og hans kone Brittany Lutz Foto: VALERIE MACON

Også Brittany Lutz hylder i sit opslag deres datter:

»Lille pige. Det har været en ære og en fornøjelse at være din mor de sidste seks måneder,« skriver hun.

Hvorfor parret mistede deres datter, melder historien ikke noget om.

»Jeg er ikke klar til at tale om, hvad der er sket, og jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde bliver det. Men jeg kan sige, at jeg er så taknemmelig for den mest fantastiske mand, som har været ved min side hele tiden.«

Til sidst i opslaget takker Brittany Lutz sine fans for at respektere parrets privatliv og tilføjer, at hun vil holde en pause fra de sociale medier.

Kellan Lutz og Brittany Lutz annoncerede i november, at de ventede et barn, og nytårsaften offentliggjorde de kønnet, som altså var en pige.

Det er ikke første gang, at Brittany Lutz mister et barn. Hun fortæller i et Instagram-opslag fra december 2019, at hun tilbage i marts sidste år mistede sit og Kellan Lutz' første barn.

Den gang var hun dog kun gravid i få uger, og hun afslutter opslaget med at skrive:

»Jeg håbede og håbede, at det lille menneske ville overleve, men senere om aftenen og næste morgen var det væk. Det var så frisk og nyt, men alligevel føltes tabet, som om det var noget, jeg har kendt hele mit liv.«