Skuespiller Katherine Heigl blev tidligt i karrieren uvilligt trukket ind i en kamp, som hun ikke kunne slippe for at forholde sig til. Alt imens hun kæmpede sin egen kamp med psykiske problemer.

Og 'kampen udefra' var ikke ligefrem positiv. Selvom Katherine Heigl nærmest var på toppen af sin karriere i de sene 00'ere, husker hun, hvordan hun i offentligheden fik et rygte som en »besværlig kvinde«.

Både offentligt, men også i den kulørte presse.

Det fortæller den 42-årige skuespiller i et interview med Washington Post:

Katherine Heigl. Foto: HARRISON MCCLARY Vis mere Katherine Heigl. Foto: HARRISON MCCLARY

»Ja, jeg har sikkert sagt ting, man ikke bryder sig om, men det eskalerede til, at jeg var utaknemmelig. Så blev jeg besværlig, og til sidst blev jeg uprofessionel. Nu er jeg 42 år, og det pisser mig stadig af.«

Rygterne tog fart, da hun i 2007 kaldte filmen 'Knocked Up' »en smule sexistisk«. I 2008 udeblev hun fra Emmy-uddelingen til trods for, at hun var nomineret og vandt. Hun følte ikke, hun leverede det, der skulle til for at opnå en nominering.

Og endelig i 2009 beklagede hun sig offentligt om sine arbejdsdage på op til 17 timer.

»På det tidspunkt var jeg bare hurtig til at bede folk holde kæft. Jo mere jeg så sagde undskyld, desto mere ville folk have, jeg skulle sige det.«

Katherine Heigl skulle konstant forholdes til hendes omdømme, alt imens hun kæmpede med angst. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Katherine Heigl skulle konstant forholdes til hendes omdømme, alt imens hun kæmpede med angst. Foto: MARIO ANZUONI

I den ovenstående periode var Katherine Heigl et af de store navne på den internationale scene, da hun opnåede stor succes for sin rolle i tv-serien 'Grey’s Anatomy’. Trods omdømmet, vel at mærket.

»Du kan åbenbart være den mest frygtelige og besværlige person i verden, men så længe du laver penge, bliver du fortsat hyret til et arbejde.«

Efter fem år trak hun sig dog fra serien, og i dag er det tilmed Heigls overbevisning, at hendes hold afskærmede hende for yderligere negative historier.

De frygtede, det ville skubbe Katherine Heigl ud over kanten, tror skuespilleren i dag. For det, mange måske ikke vidste på det tidspunkt, var, at Heigl sloges med psykiske udfordringer.

Katherine Heigl og hendes mand Josh Kelly. Foto: NINA PROMMER Vis mere Katherine Heigl og hendes mand Josh Kelly. Foto: NINA PROMMER

Katherine Heigl led af angst og flyttede med familien væk fra glitter og glamour og købte en ranch nær Park City, Utah. Det hjalp, men kun for en stund.

I 2015, året før sin graviditet, spidsede angsten til igen.

»Jeg spurgte min mor og mand, om de ikke kunne finde et sted til mig, som kunne hjælpe. Jeg følte, jeg hellere ville være død. Jeg indså ikke, hvor meget angst jeg havde, indtil det blev så slemt, at jeg måtte søge hjælp,« fortæller hun.

Og hjælpen kom. Året efter sin søns fødsel fik hun en diagnose, terapi og medicin.

Går du med svære tanker? Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND. Ring 70 23 27 50 og få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen.

Desuden gør hun i dag en dyd af at holde fødderne solidt plantet på hjemmefronten i Utah, når hun ikke er på optagelser, med manden Josh Kelly og deres tre børn ved sin side.

»Jeg har accepteret, at ambition ikke er et beskidt ord, og at det ikke gør mig til en mindre feminin, kærlig og omsorgsfuld kvinde med ambitioner og drømme. Det er nemmere at være glad, for jeg er mere blid over for mig selv,« siger hun.