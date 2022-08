Lyt til artiklen

Han er kendt fra film som ‘Lion’ og ‘Slumdog Millionaire, men nu kan Dev Patel også tilføje ‘redningsmand’ til cv’et.

Den engelske skuespiller stoppede et slagsmål, hvor en mand blev dolket i brystet, da han befandt sig i den sydaustralske by Adelaide.

Det skriver CNN.

Ifølge en pressemeddelelse fra South Australia Police startede urolighederne mandag kl. 20.45 mandag aften, da en 32-årig mand og en 34-årig kvinde kom op at slås.

English actor Dev Patel reacts on the Green Carpet before the screening of »Lion«, at the 14th Zurich Film Festival in Zurich, Switzerland, Saturday, Sept. 29, 2018. Foto: Ennio Leanza Vis mere English actor Dev Patel reacts on the Green Carpet before the screening of »Lion«, at the 14th Zurich Film Festival in Zurich, Switzerland, Saturday, Sept. 29, 2018. Foto: Ennio Leanza

Slagsmålet startede på åben gade, men fortsatte ind på en tankstation, hvor flere vidner forsøgte at få styr på situationen. Det skete desværre ikke, før kvinden stak manden i brystet med en kniv.

Det var efter dette, at Dev Patel trådte til

»Dev Patel fulgte sine instinkter ved at forsøge at nedtone situationen og få slåskampen stoppet. Gruppen (vidner og Dev Patel, red.) var heldigvis succesfuld i at få nedtonet situationen, og de blev ved tankstationen indtil politiet og senere ambulancen ankom,« udtaler hans repræsentanter til CNN.

Skuespilleren mener dog ikke selv, at han agerede som redningsmand.

»Der er ingen helte i denne situation, og desværre vidner det om et større, systematisk problem med borgere på samfundets bund, der ikke bliver behandlet med den værdighed og respekt, de fortjener.«

Dev Patel håber, at situationen kan inspirere politikere og magthavere til at arbejde for at forbedre forholdene for de mennesker, der lever på det australske samfunds bund.

Den 34-årige kvinde blev sidenhen anholdt af politiet, og sigtet for grov vold.