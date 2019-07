'Jeg er meget glad for at kunne fortælle alle, at min partner Anna og jeg venter en lille engel.'

Sådan skriver Hollywood-stjernen Michael Sheen i et Twitter-opslag, som han afslutter med ordene: 'Bare for at gøre det helt klart, så skal vi have en baby!'

Skuespilleren delte de lykkelige omstændigheder onsdag morgen amerikansk tid.

I opslaget har den 50-årige skuespiller også fundet plads til en emoji i form af et svensk flag.

Det skyldes, at hans partner er svenske Anna Lundberg, som i øvrigt med sine 25 år er halvt så gammel som Michael Sheen.

Michael Sheen har i forvejen en 20-årig datter ved navn Lily sammen med skuespillerinden Kate Beckinsale. De gik fra hinanden efter otte års forhold tilbage i 2003.

Han har tidligere udtalt sig om, hvordan det at være forælder:

»Jeg tror, det er det mest udfordrende, du kan gøre. Mit job gør, at jeg er meget væk fra Lilly, så tiden, vi har sammen, er yderst vigtig,« sagde han til The Guardian i 2010.



Michael Sheen er blandt andet kendt for sine roller i film og tv-serier såsom '30 Rock', 'Twilight', 'Passengers' og 'Midnight in Paris'.