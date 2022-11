Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Sidste år, mens Christina Applegate stod på settet til serien 'Dead to Me', fik hun en livsændrende besked.

Hun var blevet diagnosticeret med sklerose.

Men selvom den 50-årige skuespiller fortsatte arbejdet, er hun ikke sikker på, at det bliver til meget mere, når hun er færdig som karakteren Jen Harding i 'Dead to Me'. Det forklarer hun til Variety.

»Jen Harding er sandsynligvis den sidste (rolle, red.), jeg spiller. Med min sygdom ved jeg ikke, hvad jeg er i stand til. Det har været en gave for mig (at spille rollen, red.). Åh gud, jeg begynder at græde. Det var en gave.«

En af årsagerne til, at hun fortsat har kunnet arbejde på 'Dead to Me', er, at hun har mødt stor forståelse fra resten af holdet.

Hun fortæller, at Netflix, der står bag serien, endda gav dem lov til at holde flere måneders pause, så Christina Applegate kunne få tid til at fordøje nyheden og komme i behandling.

Derfor skal hun også – hvis hun skal arbejde mere fremover – finde projekter, som er villige til at acceptere hendes begrænsninger.

»Jeg ved ikke, men jeg er ret sikker på, at det var dét, ikke? Men hvem ved – jeg kommer sikkert også til at kede mig, hvis jeg bare sidder derhjemme. Jeg vil gerne udvikle og producere ting. Jeg har mange ideer, som jeg gerne vil have udlevet,« forklarer hun.

Sklerose er en sygdom, hvor kroppens antistoffer og immunceller angriber de celler, der ligger rundt om vores nervefibre i hjernen og rygmarven.

Symptomerne kan variere meget alt efter, hvilke celler der angribes, men de kan være forstyrrelse af sanser og muskler samt træthed og psykiske symptomer