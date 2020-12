Det kom lidt ud af det blå, da den canadiske skuespiller Elliot Page, der førhen gik under navnet Ellen Page, sprang ud som transkønnet.

Det gjorde han i går i et opslag på sin Instagram, hvori han luftede alle sine tanker om skiftet.

Nu har Elliot Pages kone, Emma Portner, reageret. Det gjorde hun først og fremmest ved at deklarere sin kærlighed i kommentarsporet, men efterfølgende slog hun også Elliots opslag op på sin egen profil med ordene:

»Jeg er så stolt. Trans, queer og ikke-binære mennesker er en gave til denne verden. Jeg beder om tålmodighed og fred, men at I også deltager i den inderlige støtte af transkønnede hver eneste dag. Elliots eksistens er en gave i sig selv. Skin videre, søde E. Jeg elsker dig så højt.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Emma Portner (@emmaportner)

I Elliots eget opslag var glæden slet ikke til at tage fejl af. Men det var også vigtigt for ham at understrege, at han var skrøbelig og sårbar:

»Min glæde er ægte, men den er også skrøbelig. Sandheden er, at selv om jeg føler glæde og ved hvor priviligeret jeg er, så er jeg også bange. Bange for hadet, vittighederne og volden.«

Han refererer til statistikker, der viser, at diskriminationen og hadforbrydelser rettet mod LGBT-miljøet er omfattende. Han retter også skarp kritik mod politikere, som han mener kriminaliserer og benægter transkønnedes rettigheder, og til sidst er der også en røffel rettet mod folk med en stor platform, som bruger en fjendtlig retorik.

Opslaget rundes dog af i en positiv tone, hvor han endnu engang understreger, at han elsker sin nye identitet.

Den prisbelønnede skuespiller er bedst kendt fra filmene 'Juno', 'X-men' og 'Inception', mens han i øjeblikket er aktuel i Netflix-serien 'The Umbrella Academy'. Han har været gift med danseren Emma Portner siden 2018.