Det kan godt være, at Ellen DeGeneres kæmper en indædt kamp for at overbevise alle om, at hun er den søde og betænksommme talkshow-vært, som alle troede, hun var, før voldsomme anklager om dårligt arbejdsmiljø blev sendt hendes vej.

Det tyder dog ikke på, at Hollywoodstjernen Ryan Phillippe har tænkt sig at lade 62-årige Ellen DeGeneres slippe så nemt.

I hvert fald sendte den 46-årige skuespiller mandag en slet og ret stikpille mod Ellen DeGeneres. Det skriver Page Six.

Ifølge det amerikanske medie var Ryan Phillippe ude at løbe, da han stødte på et reklameskilt for 'The Ellen DeGeneres Show'.

Det fik skuespilleren, der er blandt andet er kendt fra filmene 'I Know What You Did Last Summer' og 'Cruel Intentions', til at gå ned på og knæ og tage et billede af sig selv med skiltet i baggrunden.

På billedet skrev han så: 'Remember to be kind', som er en henvisning til Ellen DeGeneres' slogan i sit talkshow, hvorefter han tilføjede tre punktummer og ordet 'wait' for at understrege, at DeGeneres måske ikke altid selv lever op til sit eget slogan.

Ryan Phillipe delte efterfølgende billedet på sin Instagram-profil, men det er siden blevet slettet.

Men som de fleste ved, så glemmer internettet ikke. Flere af Ryan Phillipes følgere nåede nemlig at tage et screenshot af billedet, som derfor nu florerer rundt i alverdens medier.

Ifølge US Weekly har Ryan Phillipe ikke medvirket i 'The Ellen DeGeneres Show' siden 2011.

Det amerikanske medie påpeger endvidere, at Ryan Phillipes ekskone, skuespillerinden Reese Witherspoon, er en af Ellen DeGeneres nære venner.

Reese Witherspoon var gæst i programmet tilbage i marts.

Ellen DeGeneres blev lagt for had tidligere på året, efter det kom frem, at hun havde accepteret et såkaldt 'giftigt arbejdsmiljø' på showet.

Ryan Phillipe med sin ekskone, Reese Witherspoon, der er gode venner med Ellen DeGeneres. Foto: JEFF CHRISTENSEN Vis mere Ryan Phillipe med sin ekskone, Reese Witherspoon, der er gode venner med Ellen DeGeneres. Foto: JEFF CHRISTENSEN

Flere kendisser og tidligere medarbejdere delte sågar historier om, hvor dårligt den populære talkshow-vært havde behandlet dem, og tre af hendes producere endte med at blive fyret efter grove sexisme-anklager.

DeGeneres har siden været ude på grædende knæ og love bod og bedring, hvilket umiddelbart ser ud til at være lykkedes.

I hvert fald havde hendes talkshow i september de højeste seertal siden 2016.