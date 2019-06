I 1999 slog Haley Joel Osment igennem som ham den søde, men også lidt uhyggelige dreng i filmhittet 'Den sjette sans'. Her var han kun 11 år gammel.

Han har for ganske nyligt været på ferie i blandt andet Danmark med et vennepar. Her spiste han på den verdenskendte restaurant Noma. Men han besøgte også Jacob Jørgsholms restaurant Feed Bistro på Nørrebro i København.

Det var souschefen Alfonso Garcia, som i første omgang genkendte stjernen, der ikke har haft lige så stor succes i sit voksenliv, som i sin barndom.

»De sad udenfor og fik sig en drink. Jeg tror ikke, der var nogen andre, som genkendte ham,« siger han.

Haley Joel Osment var i selskab med en kvindelig partner og et vennepar på restauranten.

De spiste sig godt gennem menukortet og endte med at være nogle af de sidste, som forlod restaurationen.

»Han var en rigtig flink fyr. Han sagde, at de rejste rundt i Skandinavien, og at de dagen efter skulle spise på Noma,« siger souschef Alfonso Garcia.

Ejer og køkkenchef Jacob Jørgsholm fortæller, at de var tæt på at miste den celebre gæst som kunde, før de overhovedet var klar over, at det var ham.

Her ses Haley Joel Osment med Feed Bistros souschef, Alfonso Garcia. Den forhenværende barnestjerne var for nyligt på ferie i Danmark. Foto: Alfonso Garcia Vis mere Her ses Haley Joel Osment med Feed Bistros souschef, Alfonso Garcia. Den forhenværende barnestjerne var for nyligt på ferie i Danmark. Foto: Alfonso Garcia

Gæsterne troede nemlig, at de havde bestilt bord gennem anmelder-sitet Tripadvisor, men af en eller anden årsag var reservationen ikke registreret.

Heldigvis fandt tjeneren et bord til de fire gæster, som fik en hyggelig aften.

For køkkenchefen var det dog ikke så svært at genkende Osment, da skuespilleren havde indfundet sig ved sit bord på bistroen.

»Nu er han jo blevet en lille buttet fyr med fuldskæg iført en kasket, men jeg har set flest ting med ham, hvor han var voksen. Så for mig var han let at genkende,« siger den 25-årige Jacob Jørgsholm, der også fik en kort snak med Haley Joel Osment.

Han indrømmer også, at han ikke har kunnet dy sig og har fulgt lidt med på Haley Joel Osments Instagram-profil efter besøget.

»De var her, på Louisiana, så på Noma og så sejlede de rundt i Nyhavn,« siger han.

Haley Joel Osment blev nomineret til både en Oscar og Golden Globe for sin rolle i filmen 'Den sjette sans'. Herefter medvirkede han i andre store produktioner som 'Giv det videre' og Steven Spielberg-filmen 'A.I'.

I dag er han 31 år gammel og arbejder stadig som skuespiller. Han har for nyligt haft en mindre roller i den Netflix-aktuelle film om drabsmanden Ted Bundy, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile.