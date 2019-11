Kraftige skovbrande har hærget New South Wales i den sydøstlige del af Australien de seneste dage.

Brandene har ført ødelæggelser med sig, og en af dem, der har oplevet det på tætteste hold, er Hollywood-stjernen Russell Crowe.

Den 55-årige skuespiller ejer en grund i New South Wales, og den er blevet totalt destrueret efter brandenes besøg.

Det viser han i en video på det sociale medie Twitter:

Crowe fortæller i sit opslag, at hans plan kun var at sende videoen til en ven, men han besluttede, at alle hans følgere skulle se, hvordan det så ud.

Fansene beskriver videoen som 'hjerteskærende', og Russell Crowe er da heller ikke glad for, hvad der møder ham.

»Se lige på det her sted, min ven. Det er fucking ødelagt,« siger Hollywood-stjernen til sin ven.

Ifølge news.com.au har den australske regering afsat 48 millioner dollar til at reparere skaderne. Det svarer til ca. 325 millioner danske kroner.

55-årige Russell Crowe har været offer for skovbrande i Australien. Foto: Angela Weiss Vis mere 55-årige Russell Crowe har været offer for skovbrande i Australien. Foto: Angela Weiss

Russell Crowe siger, at det var umuligt at komme frem:

»Vi kom halvvejs frem til, hvor vi var på vej hen. Vi prøver igen i morgen tidlig, når det er koldere.«

Det australske medie skriver, at der søndag aften var hele 65 brande i New South Wales.

55-årige Russell Crowe er blandt andet kendt for filmen 'Gladiator'.