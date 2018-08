Skuespiller Alan Alda, kendt fra tv-serierne ‘M*A*S*H’ og ‘The West Wing, lider af Parkinson, afslørede han tirsdag på amerikansk tv, skriver Washington Post.

Den 82-årige stjerne fortalte til CBS Morning, at han har haft sygdommen i tre år, men at hans liv ikke er påvirket af det. Han har således både spillet skuespil og iværksat en ny podcast, mens han har været diagnosticeret, lyder det.

Mest synligt er det, at hans tommelfinger ind i mellem gør nogle små ryk, som Alan Alda ikke selv er herre over.

Alan Alda har vundet flere priser, men han er formentlig mest kendt for sin rolle i tv-serien 'M*A*S*H.' Arkivfoto Foto: MIKE BLAKE

Efter at have kastet en pude mod sin kone en nat, besluttede han sig for at få undersøgt, om det var et symptom på sygdommen, da han havde læst, at folk med Parkinson har tendens til at lave bevægelser i søvne svarende til bevægelser gjort i drømme.

»Jeg drømte, at nogen angreb mig, så jeg smed en sæk kartofler efter dem. Men i virkeligheden kastede jeg en pude på min kone,« fortæller Alan Alda.

Alan Alda har i sin lange karriere vundet seks Golden Globes, og han har været nomineret til en Oscar for bedste birolle i filmen ‘The Aviator'.